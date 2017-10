1984 füllte der Film „Footloose“ weltweit die Kinosäle. 1998 feierte die Musical-Fassung von „FOOTLOOSE“ am New Yorker Broadway Premiere. Bis ins Jahr 2000 liefen dort über 700 Vorstellungen. 2018 – zum 20-jährigen Jubiläum – geht das Erfolgs-Musical endlich auch im deutschsprachigen Raum auf Tournee mit Dialogen in deutscher Sprache und den unvergesslichen Original-Songs von „Footloose“, über "Let's hear it for the boy" bis "Holding out for a hero". „FOOTLOOSE - Das Musical“ ist von Februar bis April 2018 in über dreißig Städten in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu Gast. Tickets gibt es ab sofort an allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie unter www.footloosemusical.com.



Die Geschichte vom tanzversessenen jugendlichen Rebell Ren McCormack wird 2018 wieder lebendig – mit seinem leidenschaftlichen Kampf gegen Spießertum und verlogene Moral, seiner Freundschaft zum tollpatschigen Farmerjungen Willard sowie seiner Liebe zur Pfarrerstochter Ariel. Die London West End Musical Company in Zusammenarbeit mit Seberg Showproduction befördert die zeitlose Story für die erste deutschsprachige Tournee ins Hier und Heute. Aus den Highschool-Schülern im Film werden in diesem Musical junge Studenten am College. 18 Schauspieler, Tänzer und Sänger unterstützt von einer hochkarätig besetzten Live-Band bringen dabei all die unvergessenen Songs live auf die Bühne – mit den original englischen Texten: von Bonnie Tylers "Holding out for a hero", über Deniece Williams Nummer-Eins- Hit "Let's hear it for the boy" bis zum legendären Gitarrenriff in Kenny Loggins Titelsong „Footloose“. Neben mitreißenden Songs, großer Schauspielkunst und hervorragenden Gesangsstimmen setzt das Tanzmusical insbesondere auf ausgefeilte Choreographien und spektakuläre Tanzszenen.



Den Part der weiblichen Hauptrolle Ariel wird Lisa Aberer übernehmen. Die 24-jährige österreichische Popsängerin siegte 2003 bei der ORF-Castingshow „Kiddy Contest“, wurde später bekannt durch die Castingshow X-Factor und lieferte 2013 mit „I Will Dance“ den Titelsong für die RTL-Show „Let’s Dance“. Für die Umsetzung auf der Bühne sind als Musical Director Jimi Carrow und als Musical Assistant Anthony Kent verantwortlich. Kent wuchs in einer Kleinstadt in der Nähe von “Waltons Mountain” unweit von Washington, D.C. auf. Er studierte Musik und Gesang in Chicago und später auch am „Mozarteum“ in Salzburg, Österreich. Als Musiker und musikalischer Leiter ist er in der ganzen Welt gefragt: von Michigan, USA, über Österreich, Schweiz und Frankreich bis Uruguay und Südkorea. Neben Konzerten, Chor- und Orchesterleitung war er unter anderem auch als Dirigent und Vocalspecialist bei Disney’s „König der Löwen“ in Hamburg unter Vertrag. Sein Partner bei „FOOTLOOSE“, Jimi Carrow, absolvierte in New York die Ausbildung zum Soul-, Blues-, Gospel- und Jazz-Sänger. Der Vollblut-Musiker stand schon mit diversen Bands beim berühmten Detroiter Musiklabel „Motown“ unter Vertrag – und arbeitete als Solist unter anderem mit Harriet Lewis, Sherlyn Wittaker, Rick Washington and Butch Williams.



Die Footloose-Erfolgsstory



Mit „FOOTLOOSE – Das Tanzmusical“ wollen die Verantwortlichen die Footloose-Erfolgsgeschichte um ein weiteres Kapitel erweitern. Der Soundtrack zum Film war 1985 für den Grammy nominiert, Musik und Text sogar für zwei Oscars. Der Titelsong hielt sich drei Wochen auf Platz Eins der US-amerikanischen Billboard-Charts. 1998 feierte dann die Musical-Fassung von „FOOTLOOSE“ Premiere am Broadway, New York, USA. Bis ins Jahr 2000 liefen dort über 700 Vorstellungen und das Musical war für vier Tony-Awards nominiert. In der Folge erzielte das spektakuläre Tanzmusical über viele Jahre und - vor allem in Großbritannien – bis heute als stationäres sowie als Tournee-Musical beständig volle Hallen und „Standing Ovations“. Neben dem 20-jährigen Jubiläum des Musicals gibt es 2018 auch für zwei wichtige Figuren der Footloose-Story runde Geburtstage zu feiern. Kenny Loggins, der Songwriter und Sänger des Songs "Footloose", wird im Januar siebzig Jahre alt. Aktuell hat Loggins ein Kinderbuch mit dem Titel „Footloose“ veröffentlicht. Kevin Bacon, der Hauptdarsteller des Films von 1984, feiert im Juli 2018 seinen 60. Geburtstag.



Die Story



Die Geschichte von Footloose beginnt in Chicago. Ren McCormack nimmt in einem Tanzclub Abschied von seinen Freunden. Weil sein Vater die Familie verlassen hat, ziehen er und seine Mutter Ethel zu Onkel und Tante in die konservative Kleinstadt Bomont, die vom autoritären Reverend Shaw Moore geleitet wird. Ein Mädchen gefällt Ren auf den ersten Blick: Ariel, die Tochter des Pfarrers, die es als einzige wagt, die Regeln des Reverends zu ignorieren. Sie ist mit dem stadtbekannten „Bad-Boy“ Chuck liiert. Willard, ein etwas tollpatschiger Mitschüler, wird Ren schon bald ein guter Freund und Ratgeber. Ren erfährt, dass der Reverend über die ganze Stadt ein Tanzverbot verhängt. Als ein Junge aus der Großstadt findet er das unverständlich und unerträglich. Ariels Freundinnen weihen Ren in das Geheimnis von Bomont ein: Der Sohn des Reverends verunglückte vor fünf Jahren auf dem Rückweg von einer Disco tödlich mit dem Auto. Ren will sich dem Tanzverbot dennoch nicht beugen. Er kämpft dagegen an und wird zum Außenseiter. Als er auch noch mit dem Gesetz in Konflikt kommt, verliert er seinen Nebenjob. Die Lehrer beäugen ihn in der Schule mehr und mehr mit Misstrauen. Die Lage droht zu eskalieren, als Ren und Ariel sich sehr zum Missfallen des Reverends ineinander verlieben.



Die Geschichte hinter der Story



„Footloose“ basiert auf einer wahren Begebenheit. In Elmore City, einer Kleinstadt in Oklahoma, herrschte seit 1861 ein Tanzverbot. Erst 1980 wagten es die Jugendlichen der Stadt, öffentlich gegen dieses Gesetz aufzubegehren. Letztlich wurde das Gesetz außer Kraft gesetzt. Als in Elmore City nach 120 Jahren wieder die erste Tanzveranstaltung stattfand, wurde in ganz Amerika darüber berichtet. Von dieser Geschichte inspiriert, fuhr Dean Pitchford nach Oklahoma, um sich Ideen für sein neues Theaterstück zu holen. Drei Jahre später wurde der Film „Footloose“ gedreht, der 1984 mit Kevin Bacon in der Rolle des „Ren“ in die Kinos kam und alle Einspielrekorde brach. Der Soundtrack mit Titeln wie „Holding out for a hero“ (Bonnie Tyler) oder „Footloose“ (Kenny Loggins) eroberte weltweit die Charts.



Aus dem Kino-Erfolg entstand, mit zusätzlichen Songs ausgestattet, das gleichnamige Musical, das am 22. Oktober 1998 im Richard-Rodgers-Theater am Broadway Premiere feierte.



Die Songs



Footloose* ▪ On Any Sunday ▪ The Girl Gets Around** ▪ I Can‘t Stand Still ▪ Somebodys Eyes ▪ Learning To Be Silent ▪ Holding Out For A Hero+ ▪ Heaven Help Me I’m Free* / Heaven Help Me / On Any Sunday ▪ Still Rockin‘ ▪ Let‘s Hear It For The Boy ▪ Can You Find It In Your Heart? ▪ Mama Says ▪ Almost Paradise++ ▪ Dancing Is Not A Crime ▪ On Any Sunday (Reprise) ▪ Can You Find It In Your Heart? (Reprise) ▪ Footloose* (Finale)



Alle Musik von Tom Snow, außer: *Kenny Loggins; **Sammy Hagar; +Jim Steinman; ++Eric Carmen Alle Songtexte von Dean Pitchford, außer: „Footloose“, Songtext von Dean Pitchford und Kenny Loggins



FOOTLOOSE – DAS TANZMUSICAL / Die Tournee 2018



23.02.2017 - Lahr (Premiere) – Stadthalle / 20.00 Uhr

24.02.2017 - Balingen – Stadthalle / 20.00 Uhr

25.02.2017 - Leonberg – Stadthalle / 19.00 Uhr

26.02.2017 - Schweinfurt – Theater der Stadt / 19.30 Uhr

27.02.2017 - Selb – Rosenthal-Theater / 20.00 Uhr

28.02.2017 - Erding – Stadthalle Erding /20.00 Uhr



01.03.2017 - Neu-Isenburg – Hugenottenhalle / 19.30 Uhr

02.03.2017 - Rüsselsheim – Theater Rüsselsheim / 20.00 Uhr

03.03.2017 - Einbeck – Wilhelm-Bendow-Theater / 20.00 Uhr

04.03.2017 - Lingen – Theater a. d. Wilhelmshöhe / 20.00 Uhr

07.03.2017 - Stade – Stadeum / 19.45 Uhr

08.03.2017 - Norderstedt – TriBühne / 20.00 Uhr

09.03.2017 - Itzehoe – Theater Itzehoe / 19.30 Uhr

10.03.2017 - Kevelaer, Konzert- und Bühnenhaus / 20.00 Uhr

11.03.2017 - Delmenhorst, Theater Kleines Haus / 20.00 Uhr

12.03.2017 - Lünen, Heinz-Hilpert-Theater / 20.00 Uhr

13.03.2017 - Wolfsburg – Theater Wolfsburg / 19.30 Uhr

14.03.2017 - Rheinberg – Stadthalle / 20.00 Uhr

20.03.2017 - Rheinfelden – Bürgersaal / 20.00 Uhr

21.03.2017 - CH-Oftringen – you event center / 20.00 Uhr

22.03.2017 - CH-Reinach – Saalbau / 20.00 Uhr

23.03.2017 - CH-Uzwil – Gemeindesaal / 20.00 Uhr

24.03.2017 - CH-Langenthal – Stadttehater / 20.00 Uhr

26.03.2017 - A-Linz – Brucknerhaus / 20.00 Uhr

27.03.2017 - A-Wien – Stadthalle, Halle F / 20.00 Uhr



13.04.2017 - Worms – Das Wormser Theater / 20.00 Uhr

14.04.2017 - Hameln – Theater Hameln / 19.30 Uhr

15.04.2017 - Neumünster – Theater i.d. Stadthalle / 20.00 Uhr

22.04.2017 - Berlin – Admiralspalast / 20.00 Uhr

23.04.2017 - München – Circus Krone / 20.00 Uhr

25.04.2017 - Peine – Peiner Festsäle / 20.00 Uhr

26.04.2017 - Düren – Haus der Stadt / 20.00 Uhr

28.04.2017 - Garching – Bürgerhaus / 20.00 Uhr

29.04.2017 - Waldkraiburg – Haus der Kultur / 20.00 Uhr



Tickets &Infos: www.footloosemusical.com

