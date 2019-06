Pressemitteilung BoxID: 755593 (Klambt-Verlag GmbH & Cie)

Sabine Bartels wird Chefredakteurin der Zeitschrift FÜR SIE

Sabine Bartels wird mit sofortiger Wirkung die Chefredaktion der von der Mediengruppe KLAMBT im vergangenen Herbst vom Jahreszeitenverlag erworbenen Zeitschrift FÜR SIE übernehmen. Bartels verantwortete bislang über 14 Jahre als Chefredakteurin das Women's Weekly LEA. In diesem Zeitraum gewann LEA deutliche Marktanteile gegenüber den direkten Konkurrenzheften.



Gemeinsam mit Sabine Bartels wird ihre bisherige Stellvertreterin, Annette Schroeder, als Stellvertretende Chefredakteurin zur FÜR SIE wechseln.



Martina Radloff, bislang Stellvertretende Chefredakteurin der Programmzeitschriften der Mediengruppe Klambt, wechselt ab sofort in gleicher Position zur LEA. Die Chefredakteursposition von LEA wird in den nächsten Monaten neu besetzt.



Die bisherige Chefredakteurin der FÜR SIE, Julia Brinckman, verlässt das Unternehmen in beiderseitigem Einvernehmen und will sich neuen Aufgaben widmen.



FÜR SIE ist eine der führenden Frauenzeitschriften-Marken Deutschlands. Sie inspiriert Frauen ab Mitte 30, ganz nah dran an ihren Wünschen und Bedürfnissen. Authentisch, glaubwürdig, bereichernd. Das Spektrum reicht von Mode und Beauty über Gesundheit und Food bis zu Job, Reise und Kultur. Warmherzig und nahbar. Positiv und persönlich. FÜR SIE schenkt "Zeit für mich!"-Momente und erreicht alle 14 Tage ca. 1,4 Mio Frauen (ma 2019/I).



Lars Rose, Verleger der Mediengruppe KLAMBT:



"Mit Sabine Bartels besetzen wir die Chefredaktion des Titels FÜR SIE mit einer uns seit vielen Jahren vertrauten, leidenschaftlichen Vollblutjournalistin, die das Profil des Heftes mit ihrem exzellenten Gespür für femininen Journalismus und den Schwerpunkten Mode, Beauty, Gesundheit und Glück weiter schärfen wird. Gemeinsam mit der neuen Chefredaktion und dem gesamten Redaktionsteam werden wir in den kommenden Wochen die geplanten Investitionen in Ausstattung und Qualität vorantreiben und den Leserinnen als auch unseren Werbepartnern und deren Agenturen im 4. Quartal eine noch bessere FÜR SIE präsentieren.



Ich danke Julia Brinckman herzlich für Ihren in den letzten Monaten in unserem Haus geleisteten Einsatz und wünsche Ihr für die Zukunft privat wie beruflich alles Gute".

