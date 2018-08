Open for Change - Kinnarps bei der Orgatec 2018

Unter dem Motto „Open for Change“ kehrt Kinnarps nach acht Jahren wieder auf die Orgatec nach Köln zurück.



„Wir zeigen, was wir zu einem zukunftsfähigen, nachhaltigen und diversen Büro beitragen können“ kündigte Kinnarps GmbH Geschäftsführer Sebastian Groesslhuber an. Der Stand zeigt beispielhaft eine an die Veränderungen der Arbeitswelt angepasste Büroumgebung. „Kinnarps befasst sich seit langem intensiv mit den Auswirkungen der Digitalisierung, des demografischen Wandels und der neuen Technologien sowie mit den hiermit verbundenen Aufgaben für Büromöbel-Einrichter. Unsere Lösungen für offene Bürolandschaften sind nicht nur stark von dem gewachsenen schwedischen Know-how, sondern auch von der skandinavischen Designtradition geprägt“, ergänzte Groesslhuber.



Sechs Marken für Kinnarps



Kinnarps, zurzeit der größte europäische Büromöbelhersteller, wird mit allen sechs Marken der Kinnarps-Gruppe vertreten sein: Drabert, Kinnarps, Materia, MartinStoll, NC Nordic Care und Skandiform, deren Produkte die Bausteine zur Gestaltung der neuen Arbeitswelten bilden. Die Vielfältigkeit der Programme Space und Fields wird ebenso deutlich zum Ausdruck kommen wie Neuheiten z.B. der Marken Skandiform und Materia. Erstmals wird in Deutschland die Marke NC Nordic Care präsentiert, die ihre Wurzeln im Healthcare-Segment besitzt und sich inzwischen auch auf Lobby- und Cafeteria-Einrichtung spezialisiert hat.



Nachhaltigkeit mit Better Effect Index



Neu in Deutschland ist auch das Nachhaltigkeits-Werkzeug „The Better Effect Index“, das im Januar auf der Stockholm Furniture Fair Premiere hatte. Es zeigt auf, in welchem Ausmaß Kinnarps von der Beschaffung der Rohstoffe bis zur Auslieferung des fertigen Produkts die Umwelt in den Mittelpunkt stellt.



Der Kinnarps-Stand auf der Orgatec: Halle 9.1/B10

Kinnarps GmbH

KINNARPS ENTWICKELT EINRICHTUNGSLÖSUNGEN

Kinnarps entwickelt Einrichtungslösungen für Bürolandschaften und Lernumgebungen sowie für den Pflege- und Gesundheitssektor. Kinnarps legt größten Wert auf eine hohe Qualität und Umweltverträglichkeit, die den gesamten Produktionsprozess von der Auswahl der Rohstoffe bis zur Einrichtung des fertigen Arbeitsplatzes kennzeichnen. Heute ist Kinnarps der größte europäische Hersteller von Büroeinrichtungslösungen mit Niederlassungen in 40 Ländern und einem Konzern-Umsatz von rund 420 Millionen Euro. Gegründet wurde Kinnarps 1942 von Jarl und Evy Andersson. Kinnarps ist bis heute in Familienbesitz.









