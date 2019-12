Pressemitteilung BoxID: 780867 (Kindermissionswerk "Die Sternsinger")

"Ihr seid Könige und Königinnen unserer Hoffnung auf Frieden"

Bundesweiter Auftakt der 62. Aktion Dreikönigssingen: 2.000 Sternsinger feiern in Osnabrück

2.000 Sternsinger haben heute in Osnabrück den bundesweiten Auftakt der 62. Aktion Dreikönigssingen gefeiert. Die Friedensstadt Osnabrück und das Thema der aktuellen Sternsingeraktion passten dabei perfekt zusammen: „Segen bringen, Segen sein. Frieden! Im Libanon und weltweit“, heißt das Motto der Aktion, bei der sich die Sternsinger für den Frieden in aller Welt stark machen. „Die Menschen sehnen sich schon immer nach Gott und seinem Frieden, danach, dass kein Krieg mehr ist“, sagte Bischof Franz-Josef Bode, der die Aussendungsfeier im voll besetzten Dom St. Peter leitete. „Diese Sehnsucht ist heute nicht kleiner, sondern eher noch größer, weil es so viel Krieg und Gewalt gibt überall auf der Welt, gerade auch im Libanon. An die Menschen dort denken wir heute besonders, an die Kinder dort in ihrer Angst, an die Kinder auf der Flucht, Kinder in Lagern, oft ohne Schule und Bildung“, so Bode, der den vielen Kronenträgern und ihren Begleitenden für deren Einsatz dankte: „Ihr seid wirklich Könige und Königinnen, die Segen sind und Segen bringen, Könige und Königinnen unserer Hoffnung auf Frieden.“ Das Bistum Osnabrück war nach 2001 zum zweiten Mal Gastgeber für den bundesweiten Auftakt der Sternsingeraktion.



An der Eröffnung nahmen insgesamt rund 2.000 Sternsinger und 500 Begleitende aus 80 Pfarrgemeinden teil, davon 1.600 aus dem Bistum Osnabrück. Zudem waren 400 Sternsinger aus den neun (Erz-)Bistümern Aachen, Paderborn, Trier, Hildesheim, Essen, Regensburg, Mainz, Münster und Rottenburg-Stuttgart nach Osnabrück gekommen. Das Besondere in diesem Jahr: Neben der Aussendungsfeier im Dom fanden zeitgleich drei weitere Wortgottesdienste zur Aktionseröffnung in der Herz-Jesu-Kirche, in der Gymnasialkirche und in der Marienkirche statt.



„Ihr seid wahre Friedensbringer!“

Pfarrer Dirk Bingener, Präsident des Kindermissionswerks ‚Die Sternsinger‘, und Thomas Andonie, Bundesvorsitzender des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ), eröffneten im Rahmen des Gottesdienstes im Osnabrücker Dom die Aktion. Mit einem Countdown zählten alle Kronenträger gemeinsam von Zehn rückwärts und starteten in die Aktion Dreikönigssingen 2020. „Ihr seid wahre Friedensbringer! Kriege, Konflikte, Gewalt und Unfrieden zu Hause oder in der Schule – all das ist Gift für Kinder. Deshalb ist Frieden so wichtig“, sagte Pfarrer Dirk Bingener in Richtung der vielen Könige in ihren prächtigen Gewändern. „Mit dem Segen, der ihr seid, bringt ihr Freude, Licht und Frieden in die Häuser, die ihr besucht – und in die ganze Welt“, so Bingener.



Thomas Andonie, Bundesvorsitzender des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ), wandte sich ebenfalls an die Kinder und Jugendlichen: „Ihr schnappt euch in den kommenden Tagen eure Gewänder, eure Kronen, eure Sterne, die Kreide und die Sammeldosen. Damit habt ihr die wichtigsten Wegbegleiter für die Sternsingeraktion beisammen. Ihr setzt euch ein, dass ihr und alle Kinder – ob aus Europa, Asien, Lateinamerika oder Afrika – in Frieden und ohne Angst und Gewalt aufwachsen könnt. Ihr fordert zurecht eine bessere, eine gerechtere Welt!“



Staffelstern wechselt den Besitzer: Werbung für bundesweite Eröffnung im Bistum Aachen

Ein weiterer Höhepunkt der Aussendungsfeier war die Übergabe des Staffelsterns. Sternsinger aus dem Bistum Osnabrück reichten den großen Stern an Jonas (7), Malte (8), Jan (13) und Ben (10) aus dem Pfadfinderstamm Maximilian Kolbe in der Deutschen Pfadfinderschaft Sankt Georg (DPSG) aus Simmerath-Lammersdorf weiter. Sie nahmen den Stern stellvertretend für das Bistum Aachen entgegen. In Aachen wird am 29. Dezember 2020 die 63. Aktion Dreikönigssingen 2021 eröffnet. Der Staffelstern hatte das Jahr über im Bistum Osnabrück für die diesjährige Eröffnung geworben.



Bereits am Vormittag hatten die kleinen und großen Kronenträger für einen königlichen Auftritt in der Friedensstadt Osnabrück gesorgt und den Domvorplatz in ein Kronenmeer verwandelt. Ein buntes Bühnenprogramm und rockige Musik von der Bielefelder Band „Randale“ sorgten für die richtige Einstimmung auf den feierlichen Tag. Im Anschluss konnten sich die Sternsinger bei verschiedenen Mitmachangeboten im Theater, in den Schulen und an weiteren Orten ausprobieren und sich mit dem Thema der Aktion „Frieden“ auseinandersetzen. So ließ die Gruppe „Tamborena“ mit einem Trommelworkshop für 800 Sternsinger die Sporthalle der Domschule vibrieren. Selbst Bischof Franz-Josef Bode, Pfarrer Dirk Bingener, Thomas Andonie und die BDKJ-Diözesanvorsitzende Pia Lindemann ließen es sich nicht nehmen, eine Runde mitzutrommeln und hatten dabei sichtlich Spaß.



Sternsingerzug schlängelt sich durch Osnabrücks Gassen

Nach den Workshops startete am frühen Nachmittag auf dem Domvorplatz der Sternsingerzug und schlängelte sich durch die teils engen Gassen Osnabrücks bis zum Dom mit einem Zwischenstopp am Rathaus. Dort wurden die Sternsinger von Oberbürgermeister Wolfgang Griesert begrüßt und schrieben den Segen 20*C+M+B+20 (Christus mansionem benedicat - Christus segne dieses Haus) an die Tür des Rathauses. Im Rathaus selbst trugen sich Bischof Bode, Pfarrer Bingener, Thomas Andonie und Pia Lindemann gemeinsam mit den vier Sternsingern Tobias (14), Maximilian (12), Tina (13) und Hannah (14) aus der Pfarrei St. Johannes in Spelle in das Goldene Buch der Stadt Osnabrück ein.



Unterstützung von allen Seiten

Vorbereitet wurde die bundesweite Eröffnung in Osnabrück vom örtlichen Diözesanverband des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) und vom Bistum Osnabrück. 100 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer, die zahlreiche Aufgaben – von der Verkehrssicherung über die Gestaltung der Workshops bis hin zur Essensausgabe – übernahmen, sorgten für einen reibungslosen Ablauf. Großartige Unterstützung erfuhren die Organisatoren zudem von der Stadt Osnabrück, dem Theater, dem Malteser Hilfsdienst, der Feuerwehr, der Franz-von-Assisi-Schule, der Ursulaschule, der Domschule sowie vom Mathom-Theater aus Melle und der Tanzschulen Hull und Hülsmann.



Rund 1,14 Milliarden Euro, mehr als 74.400 Projekte

Seit ihrem Start 1959 hat sich die Aktion Dreikönigssingen zur weltweit größten Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder entwickelt. Rund 1,14 Milliarden Euro wurden seither gesammelt, mehr als 74.400 Projekte und Hilfsprogramme für Kinder in Afrika, Lateinamerika, Asien, Ozeanien und Osteuropa unterstützt. Bei der 61. Aktion zum Jahresbeginn 2019 hatten die Mädchen und Jungen aus 10.226 Pfarrgemeinden, Schulen und Kindergärten rund 50,2 Millionen Euro gesammelt. Träger der Aktion Dreikönigssingen sind das Kindermissionswerk ‚Die Sternsinger‘ und der Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ).

