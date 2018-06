Sei (k)ein Frosch!

Der Sprung ins kühle Nass stellt eine ernstzunehmende Gefahr dar: Laut der DLRG kann mehr als die Hälfte der Grundschüler nicht richtig schwimmen. Auch eine forsa-Umfrage bestätigt, dass 60 Prozent der Zehnjährigen sich nicht sicher im Wasser bewegen. Selbständiges Schwimmen ist für Kinder aber von besonderer Bedeutung: es eröffnet ihnen neue und wichtige Erfahrungen mit ihrem Körper. Babys und Kinder, die regelmäßig im Schwimmbecken sind, koordinieren ihre Bewegungen später sehr gut und halten besser Gleichgewicht als kleine Nichtschwimmer. In Fred’s Swim Academy der Kinderhotels Europa lernen Babys, Kleinkinder und Kinder den sicheren Umgang im Wasser. Die Schwimmschule mit professionell ausgebildeten Schwimmlehrern ist mittlerweile in 32 von 51 Mitgliedsbetrieben der Gruppe vertreten. Gekennzeichnet sind die Häuser durch das Frosch-Logo. Erfolg verspricht ein dreistufiges Schwimm-Lern-System mit dem SWIMTRAINER „Classic“, einem Schwimmreifen, der Kindern je nach Alter und Lernfortschritt in drei Abstufungen das Schwimmen lehrt. Die perfekte Schwimmhilfe soll neben bestmöglicher Sicherheit auch große Armfreiheit bieten, um von Anfang an die Technik richtig zu erlernen. Sie erfüllt natürlich alle Sicherheitsstandards, ist TÜV & GS geprüft und frei von Phthalaten. Die Preise und der Aufbau der Kurse variieren je nach Hotel und sind ganzjährig verfügbar. Weitere Informationen unter www.kinderhotels.com.



Schwimmkurse für die Kleinsten im Kinderhotel Ellmauhof

Im Ellmauhof in Hinterglemm, Salzburger Land, sind Schwimmkurse bereits für Babys ab vier Monaten buchbar und sorgen so für eine gezielte Frühförderung der natürlichen Schwimmreflexe im Babyalter. Die Fred’s Swim Academy wird im Ellmauhof ganzjährig angeboten und die Max & Mia Pauschale mit Schwimmbonus ist im Juli sowie im September 2018 verfügbar. Diese beinhaltet Übernachtungen in einem geräumigen Apartment oder einer Suite, All-Inclusive-Verwöhnpension, eine Vielzahl an Sport- und Freizeitprogramme und vieles mehr. Highlight für die kleinen Wasserratten: ein 70 Euro Schwimmgutschein pro Kind, damit die Kleinen nach dem Urlaub selbständig in das kühle Nass hüpfen können. Die Pauschale kostet für sieben Nächte ab 1.750 Euro für zwei Erwachsene und ein Kind bis sechs Jahre. www.ellmauhof.at



Seepferdchen oder Pinguin im Kinderhotel Felben

Für Kinder ab vier Jahren heißt es im Kinderhotel Felben in Mittersill, Salzburger Land: „Guten-Morgen-Füße, Gute-Nacht-Füße und Frosch!“. Zusammen mit dem SWIMTRAINER „Classic“, der im jedem Mitgliedsbetrieb der Kinderhotels Europa kostenlos ist, und hoteleigenen Schwimmlehrer lernen Kinder in kleinen Gruppen sich spielerisch im Wasser fortzubewegen. Als Belohnung bekommt jeder kleine Teilnehmer eine Urkunde. Fortgeschrittene Schwimmer können sich durch das Absolvieren bestimmter Übungen das Seepferdchen- oder Pinguinabzeichen erschwimmen. Der Preis für fünf Schwimmeinheiten - egal ob Schwimmkurs oder Übungen - beläuft sich auf 45 Euro. Preisfüchse buchen bis einschließlich Oktober 2018 Klara’s Schwimmkurspauschale: eine Woche ab 1.490 Euro für zwei Erwachsende und ein Kind bis sechs Jahren. Als Geschenk gibt es Schwimmkurs, Schwimmtrainer für die Kleinen und einen Wellnessgutschein für die Eltern im Wert von 75 Euro. www.felben.at



Private Schwimmstunden im Sporthotel Achensee

Neben den Schwimmkursen offerieren eine Vielzahl der Kinderhotels Europa auch private Schwimmeinheiten. So wie das Familienparadies Sporthotel Achensee in Achenkrichen, Tirol. Mit dem SWIMTRAINER „Classic“ lernen hier Babys, Kleinkinder und Kinder ab vier Jahren mit Hilfe der passenden Reifen das Schwimmen – alle Einheiten und Kurse werden von ausgebildeten Trainern begleitet. Für 45 Minuten fallen im Sporthotel Achensee für die Privatstunden 32 Euro an, jedes weitere Kind zahlt zusätzlich 16 Euro. Für zwei Erwachsene und ein Kind bis elf Jahren kostet eine Woche mit Super-Inklusive-Pension im Familienzimmer Donald ab 1.808 Euro. www.sporthotel-achensee.com

Kinderhotels Europa Management und Marketing GmbH

Mit 51 Mitgliedern in Deutschland, Österreich, Italien, Portugal und Kroatien gehören die Kinderhotels Europa zu den stärksten Tourismusmarken im Familiensegment. Sie liegen in den schönsten Ferienregionen: Ob inmitten alpiner Kulisse, an Seen oder am Meer - als oberstes Gebot gilt in allen Mitgliedsbetrieben die Sicherheit der Kinder. So befinden sich alle Kinderhotels paradiesisch in verkehrsberuhigten Gegenden oder mitten in der Natur. Die Kooperation bietet vom familiengeführten Haus bis zum luxuriösen Wellnesshotel für jeden eine passende Unterkunft. Die strenge Qualitätssicherung bietet dem Gast die größtmögliche Sicherheit, seine Familie bestens betreut zu wissen.

