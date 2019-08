Pressemitteilung BoxID: 764102 (Kinderhotels Europa Management und Marketing GmbH)

Die Kleinsten ganz groß

Martinhal Sagres Beach Family Resort an der Algarve mit Rundum-Baby-Service - Viele Annehmlichkeiten versüßen ersten Badeurlaub zu dritt

Die direkte Strandlage, fünf Pools und ebenso viele Kinderclubs, familiengerechte Zimmer, spezielle Menüs sowie eine kurze Flugzeit – das Martinhal Sagres Beach Family Resort an der Algarve ist ideal geeignet für Babys ersten Badeurlaub. Die exklusive Anlage vereint modernes Design mit familiärer Funktionalität und hat sich komplett auf hochwertigen Familienurlaub spezialisiert. Als Mitglied bei den renommierten Kinderhotels Europas garantiert es auch den kleinsten Gästen und ihren Eltern eine unbeschwerte Auszeit. Zu den Annehmlichkeiten gehört ein Baby-Concierge, der die komplette Ausstattung für Babys und Kleinkinder zur Verfügung stellt und damit hilft, Gepäck zu sparen. Darüber hinaus bietet das Hotel, das bei den diesjährigen World Travel Awards als Portugal’s Leading Family Resort ausgezeichnet wurde, eine Vielzahl an altersgerechten Freizeit- und Sporteinrichtungen. Babys entdecken dabei unter professioneller Anleitung und zusammen mit den Eltern das Element Wasser. Das Arrangement „Babys erster Badeurlaub“ enthält ein Begrüßungspaket mit Wickelzubehör, zwei Stunden Betreuung pro Tag in der Raposinhos Kinderkrippe, eine private Familien-Schwimmstunde, ein Badehandtuch und Badespielzeug für zuhause, je eine 50-minütige Spa-Behandlung für die Eltern sowie ein Drei-Gänge-Abendessen inklusive Babysitter-Service. Das Angebot ist für vier oder sieben Nächte buchbar und kostet ab 944 Euro beziehungsweise ab 1358 Euro für zwei Erwachsene und ein Baby bis zwei Jahre im Beach Room im Hotel Martinhal oder in einem der Apartments inklusive Frühstück. Weitere Informationen finden sich auf www.martinhal.com/sagres/de und www.kinderhotels.com.



Das Martinhal Sagres Beach Family Resort ist eines von vier Familienhotels der kleinen, aber feinen Hotelgruppe Martinhal. Die gesamte Anlage wurde speziell für Familien entworfen und besteht aus einem Hotel sowie aus geräumigen Ferienwohnungen mit moderner und funktionaler Ausstattung. In den Restaurants gibt es neben gesunden, regionalen Gerichten auch spezielle Kindermenüs und Spielmöglichkeiten für einen entspannten Besuch. Ein besonderes Augenmerk legt das Resort auch auf altersgerechte Aktivitäten. In der Fred’s Swim Academy, ein Angebot in Zusammenarbeit mit den Kinderhotels Europa, lernen Babys, Kleinkinder und Kinder den sicheren Umgang im Wasser. Erfolg bringt ein dreistufiges Schwimm-Lern-System mit dem SWIMTRAINER „Classic“, einem Schwimmreifen, der Kindern je nach Alter und Lernfortschritt in drei Abstufungen das Schwimmen lehrt.



Über Martinhal Family Hotels & Resorts

Das Schweizer-Singapurische Ehepaar Chitra und Roman Stern gründeten die Martinhal Family Hotels & Resorts im Jahr 2010. Bei den vier Häusern dreht sich alles um Luxus für Familien. Sie befinden sich in den prestigeträchtigsten Regionen Portugals und sind in zeitgenössischem Design für lifestyle-affine Gäste gestaltet. Von familienfreundlichen Unterkünften über Restaurants mit Kinderspielecken, Bars, Baby-Concierge-Service, Kinderclubs bis hin zu Freizeitaktivitäten bieten die Martinhal Hotels & Resorts alles, was zu einem erstklassigen Familienurlaub gehört. Die Kollektion der vier eleganten Familienhotels setzt sich wie folgt zusammen: Martinhal Sagres Beach Family Resort und Martinhal Quinta Family Golf Resort an der Algarve sowie Martinhal Cascais Family Hotel und Martinhal Chiado Family Suites in Lissabon und Umgebung.



www.martinhal.com

