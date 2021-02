Die Original Kinderhotels Europa freuen sich auf zwei neue Mitgliedsbetriebe in Deutschland. Das Kinderresort Usedom öffnet im April 2021 und das The Grand Green – Familux Resort in der Biathlonhochburg Oberhof begrüßt im Frühjahr 2022 erste Gäste. Die Marke der Original Kinderhotels Europa erschließt damit zwei neue Regionen. „Wir freuen uns sehr über diese beiden neuen Mitgliedsbetriebe. Erstmals dürfen wir damit Gäste in Norddeutschland und bald auch im Osten Deutschlands begrüßen. Dass Betriebe sich schon frühzeitig für die Mitgliedschaft entscheiden, unterstreicht den Bekannt-heitsgrad der Marke,“ so Gerhard Stroitz, Geschäftsführer der Original Kinderhotels Europa. Während das Haus in Usedom vor allem mit seiner Lage am weißen Ostseestrand punktet, setzt der Familux-Neubau in Thüringen auf Aktivitäten und Erlebnisse in den umliegenden Wäldern. Selbstverständlich sind dabei die stets hohen Sicherheits- und Betreuungsstandards der Original Kinderhotels Europa. Die Gruppe umfasst damit 41 Mitgliedsbetriebe in fünf Ländern. Mehr Informationen finden sich unter www.kinderhotels.com.



Ahoi, Urlaubspiraten!

Unberührte, weiße Strände und duftende Kiefernwälder finden Familien im neuen Kinderresort Usedom an der Ostsee. Das Haus begrüßt ab Ostern seine Gäste und liegt in unmittelbarer Nähe zum Ostseestrand. Mit einer Gesamtfläche von 70.000 Quadratmetern und 110 Zimmern in verschiedenen Kategorien bietet das Resort ausreichend Platz für Familien. Abenteuerliche Piratenausflüge an den Strand oder Picknicktouren mit dem Bollerwagen sorgen für Spaß bei den Kindern. Die Erwachsenen entspannen unterdessen im modernen Wellnessbereich der mit zwei Panoramasaunen, einer Dampfsauna und einer Kindersauna glänzt. Badespaß für die ganze Familie verspricht der Innenpool mit über 200 Quadratmetern. Zudem können Schwangere, Familien, sowie Kinder ab dem 4. Lebensjahr aus verschiedenen Spezialbehandlungen wählen. Kulinarisch verwöhnt das Resort seine Gäste mit einem All-in-Restaurant auf Buffetbasis von früh bis spät. Die Ostseeinsel Usedom hat sich als Familiendestination etabliert und ist nun um einen Vorzeigebetrieb reicher. Eine Woche im Kinderresort Usedom für zwei Erwachsene und zwei Kinder kostet ab 1.956 Euro All-in. Weitere Infos finden sich unter www.kinderresort-usedom.de.



Auf ins buntergrüne Waldresort!

Ab dem Frühjahr 2022 öffnet das The Grand Green – Familux Resort im Thüringer Wald seine Türen. In bester Lage in Oberhof, bekannt als das deutsche Biathlon-Zentrum, und inmitten unberührter Natur macht das Vier-Sterne-Superior-Hotel seinem Namen alle Ehre und bietet beste Voraussetzungen für Sport- und Freizeitmöglichkeiten. Hinter dem neuen Projekt steht Familie Mayer aus Tirol, die 50 Millionen Euro in den Bau des neuen Resorts investiert. Die Familie sammelte mit drei bestehenden Familux-Hotels in Österreich und im Allgäu bereits viel Erfahrung in der Familienhotellerie. Bereits vor Eröffnung steht auch in diesem Fall fest, dass das The Grand Green Mitglied der Original Kinderhotels Europa werden soll. Mit 110 Familiensuiten sowie 15 Chalets und einer Gesamtfläche von 40.000 Quadratmetern finden Gästen im neuen Haus ausreichend Platz. Es glänzt mit einer Spiel- und Abenteuerwelt, einer 120 Meter langen Erlebnis-Doppelrutsche und einem Infinity-Pool samt großzügigen Wellnessbereich. Ein Highlight für Groß und Klein sind die Indoor-Go-Kart-Bahn, der Abenteuerspielplatz und das Kino. Komplettiert wird das Programm durch eine über zwei Stockwerke verteilte Softplayanlage. Für die umfassende und fürsorgliche Betreuung stehen Pädagogen für alle Altersklassen zur Verfügung. Besonders die Verbundenheit zur Natur soll im The Grand Green in den Vordergrund rücken. Hierfür hat das Hotel ein Erlebnisprogramm für Kinder entwickelt, das auf das Lernen und Erleben in und mit der Natur aufbaut. Darüber hinaus finden sich im gesamten Resort gekennzeichnete Umweltzonen, die mit Informationen zu Flora und Fauna bestückt sind. Weitere Informationen finden sich unter www.thegrandgreen.de. ­­

(lifePR) (