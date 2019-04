Pressemitteilung BoxID: 747580 (Kinder-Akademie Fulda)

Wettbewerb 'Jugend malt' 2019

Jurierung der Wettbewerbsbilder zum hessenweiten Wettbewerb "Jugend malt" 2019 fand heute in der Kinder-Akademie Fulda statt

Ein Wettbewerb des Hessischen Ministeriums für Wissenschaft und Kunst für Kinder und Jugendliche von 6 bis 16 Jahren unter der Schirmherrschaft von Staatsministerin Angela Dorn;

organisiert und durchgeführt von der Kinder-Akademie Fulda



Thema im Jahr 2019: Europa – und Hessen mittendrin



Mit 893 eindrucksvollen Bildern von 815 Kindern und Jugendlichen im Alter von 6 bis 16 Jahren aus ganz Hessen hat der Wettbewerb 'Jugend malt' unter dem diesjährigen Thema 'Europa – und Hessen mittendrin!' eine sehr gute Resonanz gefunden.



Die Jury, bestehend aus Dr. Parinas Parhisi, Referatsleiterin Wissenschaft und Kunst in der Vertretung des Landes Hessen bei der Europäischen Union in Brüssel; Dr. Ulrich Adolphs/Referatsleiter und Anneli Laufenberg vom Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst; Markus Lefrançois, freischaffender Künstler und Dozent an der Kunsthochschule Kassel; Barbara Meyer, Vorsitzende des Landesverbandes der hessischen Jugendkunstschulen und der Geschäftsführerin der Kinder-Akademie Fulda, Dr. Yvonne Petrina, ermittelten die Gewinner, was bei der Vielzahl von ausdrucksstarken, sehr kreativen Bildern und Collagen nicht ganz leicht war.



Prämierte Beiträge mit Sachpreisen:

- Altersstufe 6 – 8 Jahre: 5 Sachpreise

- Altersstufe 9 – 12 Jahre: 4 Sachpreise

- Altersstufe 13 – 16 Jahre: 5 Sachpreise

- plus 2 Sonderpreise für 2 Schulklassen



Die jungen Künstlerinnen und Künstler werden am 28. Mai 2019 um 13 Uhr im Hessischen Landtag durch Staatsministerin Angela Dorn vom Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst ausgezeichnet.

