Noch Plätze frei: Fortbildung für Erzieherinnen und Erzieher in Hessen im Auftrag des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration

Den Grundstein für Interesse an Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik in jungen Jahren zu legen, ist ein wichtiges bildungspolitisches Anliegen des Hessischen Bildungs- und Erziehungsplanes. Damit dies gelingt, ist es wichtig, Fingerfertigkeiten und handwerkliches Geschick schon in frühen Jahren zu fördern und bereits Kinder im Vorschulalter mit Schraubenzieher und Hammer werkeln und tüfteln zu lassen.



In der praxisnahen Fortbildung wird das Interesse von Erzieherinnen und Erziehern für MINT-Themen aufgegriffen und geweckt. Ihre Freude, ihr Händchen fürs Werkeln, Tüfteln und logisches Denken werden angeregt und ihr technisches Verständnis wird erweitert.



In der Fortbildung, die vom 19. - 21. November 2018 in der Kinder-Akademie Fulda stattfindet, sind noch einige Plätze frei.

