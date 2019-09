Pressemitteilung BoxID: 765947 (Kieler Yacht-Club e.V.)

Ankündigung: RVS Saison Finale 2019

Am kommenden Wochenende steigt die erste Auflage des RVS Saison Finales in Port Olpenitz. In beiden ORC-Klassen ist die Gesamtwertung um den RVS Inshore Cup noch offen. DSV-Vizepräsident Fackeldey ehrt vor Ort erfolgreiche ORC-Crews.



Zwei Tage, eine Mischung aus Up&Down-Wettfahrten und navigatorisch anspruchsvollen Sprintrennen, das ganze vor Port Olpenitz. Die Eckdaten des neuen Seesegel-Events versprechen ein kurzweiliges Regattawochenende. 16 Teams sind am Start.



Bereits am Freitagabend lädt die RVS alle Crews zum Grillen und Get-Together ein. Der Community-Gedanke steht bei dieser neuen Regatta ebenso im Fokus, wie die Einbeziehung der Teilnehmer in den Ablauf der Veranstaltung. Auf dem Wasser erwartet die Segler eine spannende Mischung aus Up&Down-Wettfahrten und navigatorisch anspruchsvollen Sprint-Rennen unter der sorgsamen Ägide von Wettfahrtleiter Eckart Reinke, der mit einem bunten Köcher unterschiedlicher Kurse nach Olpenitz reist. „Das genaue Format der Sprint-Rennen wird dann bei der Steuerleutebesprechung im Einklang mit den Teilnehmern ausgewählt“, sagt Reinke und unterstreicht den Service-Gedanken der Regatta. Die Wettfahrten finden unmittelbar vor dem Hafen von Port Olpenitz statt, Start und Ziel im Vorhafen liegen als Option auf dem Tisch.



Organisiert wird das RVS Saisonfinale von der Regattavereinigung Seesegeln (RVS) in Kooperation mit dem Kieler Yacht-Club. RVS-Chef Bertil Balser sagt dazu: „Wir können in diesem Event vieles ausprobieren und auch spontan Ideen umsetzen, diese Freiheit ist prima“, und ergänzt: „Die Erfahrungen aus dem Saisonfinale werden sorgfältig sondiert und fließen in die Planung für die Saison 2020 mit ein.“



Entscheidungen vor Port Olpenitz



Als finales Event der RVS Inshore Cup Serie verspricht das RVS Saisonfinale spannende Wettfahrten: In Klasse ORC1/2 liegt die frisch gebackene Europameister-Crew der X-41 „Sportsfreund“ von Axel Seehafer zwar komfortabel in Führung vor der Landmark 43 „Intermezzo“ von Offshore-Team Germany Chef Jens Kuphal. Noch zur IDM Seesegeln hatte die „Intermezzo“-Crew jedoch ihre Klasse mit einem Sieg in ORC1/2 beweisen können. Die beiden Teams dürften sich demzufolge auf dem Wasser nichts schenken um vor Olpenitz in Abwesenheit der X-41 „Halbtrocken 4.0“ von Michael und Mareike Berghorn die Jahreswertung unter sich zu entscheiden. Die drei Teams hatten sich im Verlauf der Saison gegenseitig zu Höchstleistung gepusht und zuletzt bei der ORC Europameisterschaft in Oxelösund die drei ersten Plätze belegt.



In Klasse ORC3/4 geht die „halbtrocken“ von Dr. Knut Freudenberg als Gesamt-Dritte ins Finale. Dadurch, dass sowohl „Immac Fram“ von Kai Mares, als auch „OneSpirit“ von Sören Brandt nicht vor Olpenitz segeln, dürfte sich das gesamte Podium in Klasse ORC3/4 nach dem Event neu sortieren. Ein Umstand, der auch der „patent4“-Crew von Jürgen Klinghardt sowie der Studenten-Crew der J/109 „Ellide“ wohl bekannt sein dürfte.



Ehrung der erfolgreichen EM-Crews



Nach dem Segeln erwartet die Segler ein attraktives Rahmenprogramm rund um die inzwischen obligatorische Tagessiegerehrung. Dieser wird ebenfalls DSV-Vizepräsident Clemens Fackeldey beiwohnen, um vor Ort die drei Podium-Crews der diesjährigen ORC-Europameisterschaft zu ehren. Der weitere Samstagabend steht dann ganz im Zeichen der RVS Inshore Cup Saison 2019 wenn die Seesegler gemeinsam auf die Saison anstoßen und feiern.



Weitere Informationen zum RVS Saisonfinale 2019 finden Sie hier:https://www.manage2sail.com/de-DE/event/rvs#!/entries?classId=orchttps://www.instagram.com/stollergrundultras/https://www.facebook.com/seesegeln/



Ablaufplan RVS Saisonfinale 2019



Freitag 06.09.:

18:00 bis 20:00 Check In

Ab 18:30 bis Open End: Gemeinsames BBQ auf Einladung der RVS



Samstag 07.09.:

08:00 bis 09:00 Check In

10:00 Steuermannsbesprechung

11:30 First Warning



Nach den Wettfahrten:

Target: 17:30 Uhr im Hafen

Ab 17:30 Einlaufbier

Ab 19:00 Gemeinsamer Saisonabschluss mit Schwein am Spieß, Freibier und Musik

21:00 Tagessiegerehrung mit Tagespreisen + Ehrung der erfolgreichen Teilnehmer der ORC Europameisterschaft 2019 durch Clemens Fackeldey (DSV)



Sonntag 08.09.:

Ab 10:00 Probefahrten

nach 11:00 erster Start. Up&Down + Sprint mit Start/Ziel im Vorhafenbecken

nach 14:30 keine weiteren Starts

gegen 16:30 Siegerehrung

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (