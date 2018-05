Rückenwind für Schilksee: Mit bekannten und neuen Sponsoren auf Kurs

Alle Jahre wieder begrüßt die Kieler Woche mit ihrer großartigen Atmosphäre Besucher und Segler aus aller Welt – über 4.000 Seglerinnen und Segler aus mehr als 50 Nationen reisen nach Kiel-Schilksee, um ihr Können zu beweisen. Dank der tatkräftigen Unterstützung der Kieler-Woche-Partner & Sponsoren ist es möglich, im ehemaligen Olympiahafen ein modernes Eventgelände zu schaffen.

Namenhafte Unterstützer haben ihr Engagement zur Kieler Woche 2018 verlängert oder sind zum Kreis der langjährigen Sponsoren hinzugestoßen. Hierzu gehören in diesem Jahr:



DIMENSION-POLYANT,

Survitec Group Deutsche Schlauchboot GmbH,

Budweiser Budvar und

REMONDIS.



DIMENSION-POLYANT

Die Faszination des Segelsports verbindet DIMENSION-POLYANT optimal mit der Begeisterung für neueste Technologien und perfekte Leistungsfähigkeit. Ideen und Anreize für das passgenaue Segeltuch für jeden Bedarf und alle Wünsche der Eigner, führten zur innovativen Sailcloth Technology. „Durch die direkte Kommunikation mit Regattaseglern, haben wir seit Jahren einen hervorragenden Input für unseren Innovationsprozess. Die Kieler Woche ist hierbei ein wichtiger Bestandteil“ bestätigt Robert F. Kühnen, Vice President Sales & Marketing von DIMENSION-POLYANT. Damit steht DIMENSION-POLYANT der Kieler Woche bereits im elften Jahr treu zur Seite.



Survitec Group Deutsche Schlauchboot GmbH

Sicherheit ist das oberste Leitziel im Segelsport, so auch von der Survitec Group Deutsche Schlauchboot GmbH. Egal ob in Küstennähe oder auf dem offenen Meer. Mit ihrer Produktpaltete versorgen sie Küstensegler mit modernen Sicherheitswesten genauso kompetent wie Hochseeprofis mit technischen und lebensrettenden Equipment. Mit der Survitec Group hat die Kieler Woche auch 2018 einen starken Sponsoren an ihrer Seite und die Sicherheit an Bord der Presseboote.



Budweiser Budvar

Budweiser Budvar vereint die Leidenschaft zum Bierbrauen mit der Leidenschaft für den Segelsport. „Ohne Leidenschaft ist der Genuss des Wassersports kaum erlebbar – ohne Leidenschaft kann ein Bier der Qualität eines Budweiser Budvar nicht gebraut werden“, so Rüdiger Schleusner, Geschäftsführer der Budweiser Budvar Importgesellschaft mbH.

In den vergangenen Jahren steigerte die Brauerei ihr Engagement auf Segelveranstaltungen und etablierte sich als starker Partner des Segelsports – da darf die Kieler Woche natürlich nicht fehlen. Zentral gelegen stellt das Veranstaltungszelt in Schilksee tagsüber eine ideale Anlaufstelle für alle Segler und Besucher dar, abends sorgt das Bühnenprogramm bei einem Budweiser Budvar für den musikalischen Ausklang des Tages.



REMONDIS

„Als führendes Unternehmen der Recycling- und Wasserwirtschaft ist REMONDIS ein idealer Partner der Kieler Woche 2018“ führt Georg Jungen, Geschäftsführer der Regionalgesellschaft REMONDIS Nord an. „REMONDIS greift die globalen Probleme regional an, indem das Familienunternehmen in Schleswig-Holstein die heimische Wirtschaft dazu bewegt, intelligente Lösungen für ihr Abfallmanagement zu finden.“ Auch jedem Besucher der Kieler Woche gibt REMONDIS die Möglichkeit, seinen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten, indem er ganz einfach seine Abfälle in den dafür vorgesehen Behälter entsorgt. REMONDIS Smart Girls & Boys werden auf spielerischer Art und Weise den Besuchern und Seglern die Mülltrennung vermitteln und so Bewusstsein für das Thema Nachhaltigkeit generieren. Das neu erworbene Wissen kann dann direkt im REMONDIS Smart Speed Duell getestet werden. „Ebenso klären die REMONDIS-Abfallstationen im Olympiazentrum Schilksee über die richtige Müll-Trennung auf und sorgen gleichzeitig für eine insgesamt saubere und nachhaltige Kieler Woche“ (G. Jungen).

Kieler-Woche-Büro

Aus einer Segelregatta im Jahr 1882 hervorgegangen, ist die Kieler Woche heute das größte Segelsportereignis der Welt und gleichzeitig das größte Sommerfest im Norden Europas. Jahr für Jahr bietet die Segel- und Festwoche neun Tage lang Weltklassesport, musikalische Höhepunkte und hochkarätige Kulturangebote für Klein und Groß. Damit zieht die Kieler Woche Ende Juni über 3 Millionen Besucherinnen und Besucher aus mehr als 70 Nationen in die nördlichste Landeshauptstadt Deutschlands.

