Positive Tourismusbilanz für Kiel

Endlich Ferienbeginn! Das bedeutet viele Urlauber, Tagesgäste, Gruppen und natürlich auch weiterhin Geschäftsreisende in der Landeshauptstadt Kiel. Dass Kiel nicht nur in den Sommermonaten eine Reise wert ist, zeigen die aktuellen Tourismuszahlen des Statistik Amt Nord.



Der Blick auf den Monat Mai und den Zeitraum Januar bis Mai beschert eine sehr gute Bilanz für den Kieler Städtetourismus.



So konnte Kiel für Mai 2017 in Beherbergungsbetrieben ab 10 Betten 63.650 Übernachtungen verbuchen. Das sind 6,3% mehr als im Vorjahresmonat. Damit punktet Kiel erheblich vor dem Landesdurchschnitt, der ein Minus von 4,1% auf 2.337.042 Übernachtungen hinnehmen muss.



Mit 32.034 Ankünften kamen mit einem leichten Minus von 0,3% etwas weniger Gäste nach Kiel. Die Stadt liegt damit jedoch deutlich vor dem Land Schleswig-Holstein, das ein Minus von 3,7% auf 641.124 Ankünften verbucht.



Auch im Gesamtzeitraum Januar – Mai 2017 ist die Kieler Tourismusbilanz sehr zufriedenstellend. Bei den Übernachtungen liegt die Steigerung bei stolzen 8,1% auf 247.604. Die Gästeankünfte konnten um 2,0% auf 121.373 gesteigert werden. Das Land konnte im gleichen Zeitraum nur um 2,7% zulegen auf 7.672.380 Übernachtungen. Die Gästeankünfte erhöhten sich um 3,3% auf 2.192.372.



Besonders herausragend sind, mit Blick auf die ersten fünf Monate 2017, die Auslandszahlen. 51.167 Übernachtungen ausländischer Gäste entsprechen einem Plus von 10,5%. In ganz Schleswig-Holstein lag der Zuwachs ausländischer Urlauber lediglich bei 2,4% auf 583.571. Die Ankünfte aus dem Ausland stiegen in Kiel um 3,5% auf 20.550 und im Land um 4,3% auf 274.426.

