Kultureller Austausch am dritten Wochenende des Bootshafensommers

Das zweite Wochenende des Bootshafensommers lockte 5.000 Musikfans an die Uferterrassen des Bootshafens. Mit Funk und Soul aus Kiel von Leo in the Lioncage hielt die Sommerstimmung Einzug am Bootshafen. Weit gereiste Bands aus Niedersachsen wie You&Me und Drei Meter Feldweg läuteten mit Indie und Punkrock den Abend ein. Den fulminanten Abschluss des Abends machten The Wake Woods aus Berlin mit krachendem 70er Jahre Gitarrensound, der auch den letzten Besucher zum mitwippen brachte. Der Samstag begann mit akustischem Rock von burnt ale und den Acoustic Super Heroes. Anschließend heizte Hard Rock von Sloppy Joe's aus Hamburg ein und brachte den Bootshafen zum Klatschen und Mitsingen ehe der Kieler Metaltreff "Hot Rock" die Bühne enterte und härtere Töne anschlug. Death Metal und dreckiger Hard Rock standen auf dem Programm - die Haare wurden länger, die Kleidung dunkler. Friedlich und mitgröhlend mischten sich die Metal Fans unter das Bootshafenpublikum und feierten ausgelassen bis in den späten Abend. Den Abschluss des Wochenendes machten die Essener Hard Rocker von Crossplane mit einem eindrucksvollen Auftritt, den der Bootshafensommer so schnell nicht vergessen wird.



Der Bootshafensommer steht für kulturelle Vielfalt und soziales Engagement. Daher widmet sich das dritte Wochenende genau diesen Themen. Am Freitag, 4. August präsentieren sich "Von Kielern für Kieler" unterschiedliche Vereine und Initiativen, die mit ihrer Arbeit täglich etwas Gutes für die Bewohner der Landeshauptstadt leisten. Begleitet wird der Thementag am Nachmittag zunächst akustisch, später folgen mit Kahuna und den Pinpricks junge Talente, die den rockigen Abend einläuten. Circus Rhapsody aus Berlin und die Kieler Urgesteine Typhoon Motor Dudes versorgen die Besucher mit der nötigen Dosis Punk.



Am Samstag, 5. August findet das alljährliche Sommerfest der Kieler Auslandsvereine statt. Nachdem das traditionelle Fest um 12:45 Uhr feierlich von Stadtpräsident Hans-Werner Tovar eröffnet wird, begeistern kulinarische Spezialitäten und Präsentationen aus Ländern und Regionen aller Welt das Publikum. Zum Abend präsentieren die Dancehall- und Hip Hop-Spezialisten von catchy record zum dritten Mal den "Bootshafen Jam" auf der Bühne und haben mit Exile di Brave sogar einen internationalen Act aus Jamaika im Gepäck.



Das gesamte Programm sowie Fotomaterial gibt es tagesaktuell auf: www.bootshafensommer.de



3.Wochenende

Freitag, 04. August – Von Kielern für Kieler

15.00 - 15.45 Helge Keipert (Singer/Songwriter)

16.00 - 16.45 Back to School (Akustik-Rock)

17.00 - 17.45 Rufus Coates (Folk/Blues)

18.00 - 18.45 Kahuna (Alternative-Rock)

19.00 - 19.45 The Pinpricks (Alternative-Rock)

20.00 - 21.15 Circus Rhapsody (Humpa-Punk)

21.30 - 22.45 Typhoon Motor Dudes (Punk N Roll)



Samstag, 05. August – Sommerfest der Kieler Auslandsvereine

13.00 - 13.20 Deutsch-Chinesische Gesellschaft (Taijivorführung)

13.30 - 14.00 Deutsch-Ungarische Gesellschaft (Kammerchor)

14.00 - 14.20 Deutsch-Philippinische Gesellschaft (Tanz)

14.30 - 14.50 Deutsch-Russische Gesellschaft (Musik & Tanz)

14.50 - 15.10 Sawa Tanzgruppe

15.10 - 15.30 Deutsch-Philippinische Gesellschaft (Tanz)

15.45 - 16.30 Pasargaed Band

16.40 - 17.00 Kurdische Tanzgruppe

17.00 - 17.30 Indische Panjabi-Gesellschaft (Tanz)

17.45 - 18.45 Safar Band / Banana and the boom boom Band / Lucy



„catchy record pres. BootshafenJam 2017”

19.00 - 19.45 catchy record (DJ Set)

20.00 - 20.45 P!Jay x Soulbrotha (HipHop/Rap)

21.00 - 21.45 Jahfro (Reggae/Dancehall)

22.00 - 22.40 Exile di Brave (Reggae)

danach Aftershow-Party in der Schaubude

