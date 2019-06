Pressemitteilung BoxID: 757845 (Kiel-Marketing e.V.)

Kieler Service Award würdigt herausragende Servicequalität - Jetzt bewerben!

Service und Servicequalität in allen Kieler Dienstleistungsunternehmen nachhaltig fördern – das ist das übergeordnete Ziel des Kieler Service Awards. Das Projekt wurde 2010 von Kiel-Marketing ins Leben gerufen und möchte in einer Zeit, in der die Zahl der Online-Angebote stark zunimmt, individuellen, einfühlsamen und nachhaltigen Service würdigen. Seither wurden vier Mal die servicefreundlichsten Unternehmen Kiels in unterschiedlichen Branchen-Kategorien gewählt und mit dem Service-Fiete ausgezeichnet. Bei der letzten Ausgabe 2017 traten 89 Unternehmen in den Wettbewerb und erhielten insgesamt 23.000 Stimmen. Gewinner waren unter anderem das Statt-Café und das Studio Filmtheater am Dreiecksplatz.



2019 geht der Service Award in eine Neuauflage. Bis zum 31. Juli können sich auf www.serviceaward-kiel.de Unternehmen zur Teilnahme anmelden. Darüber hinaus kann jeder sein Lieblingsunternehmen vorschlagen und so auf den Wettbewerb aufmerksam machen. Teilnehmen kann jedes in Kiel ansässige Unternehmen mit Kundenkontakt. Es wird insgesamt zwischen sechs Branchen-Kategorien unterschieden: Einzelhandel, Gastronomie, Tourismus, Kultur und Freizeit, Handwerk, Gesundheit sowie weitere Dienstleistungen. Die Teilnahmegebühr beträgt einmalig 75,- € (zzgl. gesetzl. MwSt.) und enthält alle Werbemittel und Marketingaktivitäten im Rahmen des Awards.



Vom 1.-30. September 2019 hat dann Jeder die Möglichkeit auf www.serviceaward-kiel.de und per Stimmzettel in den teilnehmenden Unternehmen abzustimmen. Das Motto lautet: Qualität statt Quantität. Haben in der Vergangenheit noch die Teilnehmer mit den meisten Stimmen gewonnen, gewinnen ab sofort die Unternehmen, deren Servicequalität von den Kunden am besten bewertet wird. Zusätzlich werden Kriterien bewertet, die nicht in den Wettbewerb einfließen, sondern den Unternehmen ein detailliertes Feedback liefern sollen. Es gibt bei diesem Wettbewerb keine Verlierer! Jedes teilnehmende Unternehmen erhält nach der Verleihung des Service Awards eine Auswertung seiner Abstimmungsergebnisse, mithilfe derer die eigene Servicequalität stetig verbessert werden kann. Darüber hinaus bekommen die Teilnehmer, wenn gewünscht, einen Tür-Aufkleber mit ihrer Platzierung als Bestätigung ihrer Teilnahme und Werbung für ihre Servicequalität. Die Neuauflage soll außerdem in zukünftigen Auflagen des Awards Vergleichbarkeit liefern und den Unternehmen Verbesserungsansätze liefern. Bei der Entwicklung des neuen Bewertungskonzeptes hat das Institut für Tourismus- und Bäderforschung in Nordeuropa (NIT) unterstützend mitgewirkt.



Den krönenden Abschluss bildet die feierliche Verleihung des Service Awards am 7. November. In der charmanten wie charaktervollen Atmosphäre des alten Güterbahnhofs erleben 150 geladene Gäste – darunter die drei bestbewerteten Unternehmen in jeder Branchen-Kategorie – einen unvergesslichen Abend und gehen mit etwas Glück am Ende mit ihrem eigenen Service Award – dem Fiete – nach Hause.



Weitere Informationen unter: www.serviceaward-kiel.de

