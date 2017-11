Die Kieler Altstadt boomt!

Wieder eine neue Zwischennutzung auf dem Alten Markt. Die österreichische Künstlerin Elisabeth Prantl wird vom 2.12. – 31.1.2018 ein Atelier im ehemaligen Blumenladen gegenüber des Restaurants ann betreiben. Schon jetzt ist sie mit ihren (Kunst-Drucken im Konzept Store in der Kehdenstraße vertreten, könnte sich aber vorstellen, auch langfristig ein eigenes Ladenlokal in der Innenstadt zu mieten. „Die vorrübergehende Nutzung ist ein Probelauf, bei dem ich die Resonanz auf meine Arbeit testen kann. Bisher arbeite ich in einer nicht öffentlichen Werkstatt. Dabei ist ja gerade der Weg, wie ein Werk entsteht, das spannende. Vor allem, wenn man es auch zu erschwinglichen Preisen erstehen kann“, erläutert die Künstlerin ihre Motivation.



Auch die Freie Kunst ist rund um den Alten Markt präsent: Die Muthesius Kunsthochschule hat nach dem Erfolg des Futur 3 Festivals im Oktober die Räumlichkeiten in der Flämischen Straße für sich entdeckt. „Zwei Studentinnen der Bildhauereiklasse werden dort ihre Werke für einen Bachelor- bzw. Masterabschluss erarbeiten. Das Projekt endet mit einer Ausstellung in der ersten Februarhälfte 2018, zu der öffentlich eingeladen wird“, verrät Kanzler Dirk Mirow. Die Stadt Kiel unterstützt diese Entwicklung: „Wir hoffen, auch mittel- und langfristig eine Präsenz der kulturellen und kreativen Szene Kiels in prominenten Lagen ermöglichen zu können“, betont Volker Sponholz vom Referat Kreative Stadt. „Zwischennutzungen sind ein willkommener erster Schritt zu einer Innenstadt der Zukunft, in der Kreativität ein wesentlicher Bestandteil ist.“



Auch gibt es immer wieder Neuigkeiten vom Vermietungsmarkt. Die Firma „Der Teppich“ zieht aus der Holstenbrücke in die Dänische Straße und bewohnt ab Januar 2018 die bekannte Adresse des ehemaligen Robbe&Berking-Geschäfts. Wieder ein Leerstand weniger – und das langfristig. „Wir sind seit 40 Jahren in der Innenstadt und möchten unseren Kunden auch weiterhin Knöpfkunst direkt vom Hersteller bieten“, freut sich Inhaber Ghammaghami über die gute Einigung mit dem Eigentümer der Immobilie.



Doch auch bei bestehenden kreativen Nutzungen ist Bewegung drin. Der Konzept Store in der Kehdenstraße ist ein Treffpunkt für Einzelhändler und Kieler Konzepte und entwickelt sich zu einem Impulsgeber für die weitere Entwicklung der Altstadt. Das Betreiber-Duo Bummelbude und Kieler Wirtschaftsförderung freuen sich gemeinsam mit Kiel-Marketing über erste Resultate, die sich z.B. bei der Nutzung des ehemaligen Blumenladens erkennen lassen.



Für Bummelbude gibt es noch mehr zu feiern: Am 1.12.2017 geht das Startup mit der ersten Version ihrer Software online. Ab dann können inhabergeführte Geschäfte ihre Produkte auf der Plattform präsentieren, so dass Kunden von zuhause oder unterwegs virtuell stöbern können. Die Software bietet vor allem in der lokalen Ausprägung eine Vorausschau auf ein Zukunftskonzept, in dem sich Online und Offline ergänzen, nicht verdrängen.



„Die Innenstadt entwickelt derzeit eine ganz neue Dynamik“, freut sich Innenstadt-Managerin Janine Streu: „Besonders die Vielfalt der Angebote schafft neue Besuchsanreize, von denen auch die alteingesessenen Geschäfte profitieren“.



Die nächsten Termine:





Bummelbude-Launch-Party Freitag, 1.12.2017





Das Start-up feiert und beantwortet 16 Uhr im Konzept Store, Kehdenstraße 4



alle Fragen rund um das neue



Local-Shopping-Portal für Kiel





Eröffnung Galerie Elisabeth Prantl Samstag, 2.12.2017





12 Uhr, Alter Markt 19-20





Reparatur-Werkstatt Korbmacherei Sell Mittwoch, 6.12.2017





10 – 19 Uhr, Holstenstraße 56-58

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren