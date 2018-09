Der Kieler Bootshafensommer tut Gutes mit dem Benefiztag

21.09.18

Als am Samstag, 25. August der diesjährige Bootshafensommer seinen Abschluss feierte, widmete sich der letzte Tag der Sommerveranstaltung traditionell einer gemeinnützigen Organisation, die sich dafür einsetzt, die Lebensqualität in Kiel zu erhalten oder gar zu verbessern. Im Fokus stand in diesem Jahr das Jugenddorf Falckenstein, welches dringend Unterstützung braucht, um die in die Jahre gekommene Infrastruktur zu erneuern.



Als vor zehn Jahren der erste Bootshafensommer stattfand, war es die Initiative der Deichperle, durch die der Benefiztag fester Bestandteil der Veranstaltung wurde. Mit jedem am Benefiztag gekauften Getränk spenden die Gastronomen des Bootshafensommers Deichperle und das CUP&CHINO – als Benefizpartner – gemeinsam mit ihren Gästen 1€ für das Jugenddorf Falckenstein. Am diesjährigen Benefiztag kam insgesamt eine Spende in Höhe von 1.111,- € zusammen, eine „Schnapszahl“, nicht zuletzt durch eine großzügige Aufstockung der Deichperle. Den Scheck nahmen am Freitag, 21. September2018 vor Ort im Jugenddorf Falckenstein Frau Doris Thiele-Röpstorff sowie Herr Manfred Wanger dankbar entgegen.



Manfred Wagner, 1. Vorsitzender des Vereins Kieler Jugenderholung e.V. erklärt freudig, dass von der Spendensumme ein dringend benötigter neuer Rasenmäher für den Sportplatz erworben wird. „Es ist eine kleine Maßnahme aber ein wichtiger Schritt, um auch zukünftig vergnügliche und vor allem bezahlbare Ferien für Kinder und Jugendliche anbieten zu können“, betont Wagner glücklich über die Zuwendung.

