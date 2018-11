Beleuchteter Strandkorb wandert durch Kiel und bringt die maritime Weihnachtswelt in die Kieler Innenstadt

30.11.18

Der Lichtsegelbaum am Bootshafen ist seit 2012 ein weihnachtlicher Leuchtturm in der Kieler Innenstadt der maritimer kaum sein könnte. In diesem Jahr muss das Lichtobjekt aufgrund der Großbaustelle jedoch im Lager bleiben. Jetzt strahlt dafür ein beleuchteter, goldener Strandkorb in Kiel.Sailing.City.



„Strandkörbe sind ein typisches Merkmal und sehr geliebtes Motiv Schleswig-Holsteins, der Schlafstrandkorb im Sommer z.B. der neue Übernachtungsrenner von Kiel-Marketing. Mit dem Leucht-Strandkorb, der derzeit beim Stadtwerke Eisfestival für eine Fotoaktion den Besuchern zur Verfügung steht, haben wir die logische Ergänzung für die Winterzeit gefunden“, erklärt Uwe Wanger, Geschäftsführer von Kiel-Marketing.



An allen vier Adventssamstagen wird der Leucht-Strandkorb an unterschiedlichen Orten in Kiel stehen. Hier können nach Herzenslust und eigener Kreativität Fotos gemacht und in sozialen Medien geteilt werden. Mit einem Beitrag auf Instagram versehen mit dem #kielbestchristmascity, nimmt jeder gleichzeitig an einer attraktiven Verlosung teil. Zu gewinnen gibt es neben hochwertigen Preisen u.a. ganz passend eine Übernachtung im Schlafstrandkorb!



Die Standorte zum beleuchteten Strandkorb in Kiel 2018, jeweils samstags von 15 bis 18 Uhr:



01. DezemberAuf dem Vorplatz vom Kieler Hauptbahnhof



08. DezemberAn der Kiellinie, auf Höhe Reventlouwiese. An diesem Tag lädt fußläufig entfernt auch die Strandbar Sandhafen zum Winterfest.



15. DezemberDänische Straße auf dem Klosterplatz



22. Dezembervoraussichtlich Europaplatz



Kiel bewirbt sich außerdem um den Titel als Best Christmas City 2018. Im Jahr 2016 belegte die Stadt bereits den zweiten Platz. Mit der Unterstützung der Bevölkerung unter www.bestchristmascity.de/kiel möchte Kiel diesmal ganz oben auf dem Treppchen stehen.





