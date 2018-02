GOAL erwirbt für KGAL APF-Fonds zwei Airbusse A330-300 mit Lease an Avianca

Der bankenunabhängige Asset- und Investmentmanager KGAL hat zusammen mit der GOAL German Operating Aircraft Leasing GmbH & Co. KG zum Jahresanfang 2018 zwei Airbusse A330-300 für die Aviation Portfolio Funds (APF) erworben. Beide Flugzeuge sind langfristig an die kolumbianische Fluggesellschaft Avianca verleast.



Die Fonds APF 1 und APF 3 investieren in ein breit diversifiziertes Portfolio marktgängiger Passagierflugzeuge unterschiedlicher Typen, die an etablierte internationale Fluggesellschaften verleast werden. Avianca ist die zweitgrößte Fluggesellschaft Südamerikas. Es handelt sich um Flugzeuge des Typs Airbus A330-300 mit Rolls-Royce-Triebwerken.

KGAL GmbH & Co. KG

Die KGAL Gruppe ist ein führender unabhängiger Asset- und Investmentmanager mit einem Investitionsvolumen von 21,5 Milliarden Euro bei 87.000 Investoren. Die europaweit tätige Gruppe wurde 1968 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Grünwald bei München. Der Schwerpunkt liegt auf langfristigen Realkapitalanlagen für institutionelle Investoren in den Assetklassen Immobilien, Flugzeuge und Infrastruktur. 335 Mitarbeiter tragen dazu bei, unter Berücksichtigung von Rendite- und Risikoaspekten nachhaltig stabile Erträge zu erzielen. (Stand 31.12.2016)





