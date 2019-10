Pressemitteilung BoxID: 772870 (Kfz-Innung München-Oberbayern)

Neuer Schulungsstandort in Dachau

Die Kfz-Innung München-Oberbayern informiert

Seit Mai 2019 freut sich die Kfz-Innung über die neuen Lehrwerkstätten in Dachau und kann so die große Nachfrage nach überbetrieblichen Kursen abdecken.



Geschult wird in vier Unterrichtsräumen, welche mit aktueller hochmoderner Diagnosetechnik ausgestattet sind. Für die Bereiche Motormanagement und Dieseltechnik sowie für Vernetzte Systeme und Datenbustechnik stehen Hallen mit jeweils 180 m2 Fläche zur Verfügung. Hier können bis zu 4 x 12 Teilnehmer gleichzeitig unterrichtet werden.



Zusätzlich kommen zwei Mal jährlich jeweils 16 Teilnehmer der Servicetechniker – sowie Meisterkurse zur Schulung als auch zur Prüfung.



Das neue Zentrum ist sowohl mit den Öffentlichen Verkehrsmitteln als auch mit dem privaten PKW gut erreichbar.

