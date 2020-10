Am 24. September fand die 49. ordentliche Mitgliederversammlung des gemeinnützigen KfH erstmals in seiner Geschichte als Hybrid-Veranstaltung statt. Unter entsprechenden Hygienemaßnahmen waren das Präsidium, der Vorstand sowie die Spitze des Ärztlichen Beirats am KfH-Standort Neu-Isenburg versammelt. Die Mitglieder aus dem gesamten Bundesgebiet waren online zugeschaltet bzw. mittels ausgestellter Vollmacht vertreten.



Präsidiumsvorsitzender Herbert Pfennig, der zum 1. Januar dieses Jahres den Vorsitz im KfH-Präsidium übernommen hatte, und Vorstandsvorsitzender Professor Dr. med. Dieter Bach bedankten sich bei den Mitgliedern für die Anerkennung der ordnungsgemäßen Arbeit von Präsidium und Vorstand. Die strategische Positionierung des KfH als unabhängiger, gemeinnütziger nephrologischer Gesamtversorger mit einer hochwertigen Patientenversorgung wurde von allen Vereinsorganen bekräftigt. Um diesem Anspruch weiterhin gerecht werden zu können, seien große Anstrengungen erforderlich, so der Appell des Präsidiumsvorsitzenden. Entsprechend großen Rückhalt erhielten die vom Vorstandsvorsitzenden Bach vorgestellten strategischen Maßnahmen.



Den beiden Vorsitzenden Bach und Pfennig war es ein besonderes Anliegen, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im KfH vor dem Hintergrund der andauernden Pandemie ihren größten Dank und volle Anerkennung auszusprechen. „Alle Menschen im KfH leisten seit Monaten mit überdurchschnittlichem Engagement außerordentliche Arbeit“, bekräftigte Vorstandsvorsitzender Bach. Dank des professionellen Krisenmanagements im KfH sei man, so Bach, auch für die kommenden Monate gerüstet.



Gut aufgestellt ist das KfH auch im Präsidium und Vorstand: Auf der Mitgliederversammlung wählten die Mitglieder mit großer Mehrheit zwei neue Präsidiumsmitglieder: Professor Dr. med. Markus Ketteler und Kay Neumann. Außerdem nutzte Professor Dr. med. Michael Masanneck die Gelegenheit, sich den Mitgliedern vorstellen. Bereits seit März 2020 gehört er dem drei-köpfigen KfH-Vorstand gemeinsam mit dem Vorstandsvorsitzenden Bach und dem langjährigen Vorstandsmitglied Thorsten Ahrend an.



Hintergrundinformation:



Der gemeinnützige Verein KfH mit Sitz in Neu-Isenburg hat derzeit 500 Mit-glieder. Die Mitgliederversammlung, das Präsidium, der Vorstand und der Ärztliche Beirat sind die Organe des Vereins, der am 7. Oktober 1969 gegründet wurde.



Das KfH-Präsidium besteht aus sieben ehrenamtlich tätigen Mitgliedern:



Herbert Pfennig



Vorsitzender des Präsidiums



Ehemaliger Vorsitzender des Vorstands, Deutsche Apotheker- und Ärztebank, Düsseldorf



Dr. med. Michael Nebel



Stellvertretender Vorsitzender des Präsidiums



Ehemaliger ärztlicher Leiter des KfH-Nierenzentrums Köln-Merheim



Prof. Dr. med. Thomas H. Ittel



Ärztlicher Direktor des Universitätsklinikums der RWTH Aachen



Prof. Dr. med. Markus Ketteler



Chefarzt am Robert-Bosch-Krankenhaus Stuttgart, Abteilung für Allgemeine Innere Medizin und Nephrologie



Kay Neumann



Rechtsanwalt und Partner bei GÖRG Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB



Dr. med. Gabriele Schott



Chefärztin am HELIOS Klinikum Duisburg, Klinik für Innere Medizin, Nephrologie und Diabetologie



Prof. Dr. rer. pol. Wolfgang Weiler



Ehemaliger Vorstandssprecher der HUK-COBURG Versicherungsgruppe, Coburg

