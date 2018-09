24.09.18

Seit 1983 werden im Bremer Westen nierenkranke Patienten vom Team des KfH-Zentrums in der Adelenstraße behandelt. Stand am Anfang die Sicherstellung der Dialyse im Vordergrund, wird heute zudem die komplette ambulante nephrologische und urologische Diagnostik und Therapie angeboten. 35 Jahre vor Ort für den Patienten waren der Grund, das Jubiläum am Samstag, 22. September 2018, mit mehr als 100 Gästen im „Der Kuhhirte“ zu feiern.



Patienten, Mitarbeiter, Ärzte aus Bremen und Umgebung, Kooperationspartner sowie Vertreter aus Gesundheitswesen und Politik, so auch Bremens Gesundheitssenatorin Prof. Dr. Eva Quante-Brandt und KfH-Vorstandsmitglied Dr. med. Boris Rapp aus Neu-Isenburg waren der Einladung des KfH Medizinischen Versorgungszentrums Bremen-West gefolgt. In seinem Vortrag „Gemeinnützigkeit und Patientenwohl im Gesundheitswesen“ ging Rapp auf die Situation auf dem Gesundheits- und Dialysemarkt ein, die vielfach von ökonomischen Zwängen und Gewinnstreben geprägt sei. „Als gemeinnütziger nephrologischer Gesamtversorger sehen wir unsere primäre Aufgabe darin, auch in Zukunft eine qualitativ hochwertige und patientenorientierte Versorgung anzubieten“, bekräftigte der KfH-Vorstand.



Gesundheitssenatorin Prof. Dr. Eva Quante-Brandt stellte in ihrem Vortrag die Hämodialyse in das Spannungsfeld zwischen Nierenversagen, Organspende und Nierentransplantation. Vor dem Hintergrund der aktuellen Debatte zur Organspende-Erklärung wies sie darauf hin, dass die Bereitschaft der Menschen, im Todesfall Organe zu spenden, zwar hoch, die Zahl der Spenden aber seit Jahren rückläufig sei. Deshalb wäre sie eine Befürworterin der Widerspruchsregelung.



Bevor es zum geselligen Teil der Jubiläumsfeier überging, blickte das nephrologische Ärzteteam des KfH-Zentrums auf unterhaltsame Weise auf 35 Jahre KfH in Bremen zurück und berichtete auch von den besonderen Herausforderungen der nephrologischen Behandlung im Bremer Westen.

