Pink Penguins - Gemeinsam gegen Brustkrebs: Aktionsspieltag am Sonntag mit großem Rahmenprogramm auf dem Eis und in den Umläufen

17.10.18

Die Krefeld Pinguine veranstalten am Sonntag gegen die Adler Mannheim (17 Uhr) zusammen mit der Krebsberatung Krefeld und dem Helios Klinikum Krefeld einen großen Aktionstag. Das Eröffnungsbully wird von Edith Gilgenast (Frauenselbsthilfe nach Krebs e.V.) vorgenommen. Neben exklusiven und limitierten Fanartikeln der Pinguine stellt die Krebsberatung Krefeld in den Umläufen und während der Pausen ihre Arbeit vor. Ebenfalls im Foyer wird es eine Fotobox der Firma Gadplan sowie einen Rosenverkauf von A+A Blumen Dick geben. Alle Einnahmen gehen an die Frauenselbsthilfe nach Krebs e.V. Auch der Caterer cantoweventcatering passt sich dem Spieltag an, das Essen in den Businessbereichen wird thematisch zum Spieltag passen und pinke Elemente beinhalten. Der KönigPALAST färbt zudem das Eis mit pinken Leuchten ein.

