Mit dem Kumpel zum letzten Heimspiel 2017/18

Mit dem Kumpel zur Partie gegen die Thomas Sabo Ice Tigers aus Nürnberg! Die Krefeld Pinguine bieten Dauerkarten-Fans zum letzten Heimspiel der Spielzeit 2017/18 am kommenden Freitag, 2. Februar (19:30 Uhr) noch einmal die Gelegenheit einen Kumpel mit in den KönigPALAST zu nehmen und so gemeinsam die (Heimspiel-)Saison zu beenden.



Dieses Angebot ist auf ein Freiticket pro Dauerkarte beschränkt und nur im Fanshop an der Westparkstraße (morgen von 10 – 17 Uhr) und bis Freitag, 19 Uhr einlösbar. Es gilt für eine Karte der gleichen Preiskategorie wie die der Saisonkarte. Ausgenommen hiervon sind alle VIP-Angebote sowie Rollstuhlplätze der Krefeld Pinguine.

