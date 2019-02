Matthias Roos verlängert seinen Vertrag bei den Krefeld Pinguinen

08.02.19

Sportdirektor und Geschäftsführer Matthias Roos hat seinen Vertrag in Krefeld verlängert. Der 38-Jährige war im November 2016 vom EC Bad Nauheim an den Niederrhein gewechselt. Im März 2017 wurde er Sportdirektor und übernahm ab August 2017 auch den Posten des Geschäftsführers der Krefeld Pinguine. Zu den weiteren Stationen seiner Laufbahn gehören der Herner EV (2007 – 2011), die Füchse Duisburg (2011 – 2015) und der EC Bad Nauheim (2015 – 2016).



Wolfgang Schulz, Aufsichtsratsvorsitzender der KEV Pinguine Eishockey GmbH: „Wir freuen uns, dass Matthias Roos seinen Weg bei den Krefeld Pinguinen fortsetzt und seinen Vertrag verlängert hat. Die Doppelbelastung seiner Aufgaben als Geschäftsführer und Sportdirektor meistert er mit Bravour. Insgesamt ist es uns mit den Vertragsverlängerungen der Trainer, des Sportdirektors und Geschäftsführers sowie dem neuen Mietvertrag mit der Seidenweberhaus GmbH gelungen, Konstanz und Ruhe bei den Krefeld Pinguinen einkehren zu lassen. Der angestrebte zehnte Tabellenplatz zum Saisonende würde dieses positive Bild vollends abrunden.“



Matthias Roos, Geschäftsführer und Sportdirektor der KEV Pinguine Eishockey GmbH: „Wir blicken auf zwei schwierige Spielzeiten zurück, die jeweils auf dem letzten Tabellenplatz beendet worden sind. Vor einem knappen Jahr haben wir den notwendigen Umbruch eingeleitet, der sowohl wirtschaftlich als auch sportlich klar zu erkennen ist. Hierfür haben wir in den vergangenen Wochen und Monaten viel positives Feedback erhalten. Damit ist zunächst einmal ein Fundament gelegt, auf welches sich aufbauen lässt. In den nächsten Monaten müssen wir diesen Weg konsequent fortsetzen und in der neuen Spielzeit die nächsten Schritte nach vorne gehen. Ich bin überzeugt, dass wir das gemeinsam schaffen werden.“

