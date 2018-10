KFC- und Pinguine-Dauerkartenfans sparen 50%

19.10.18

Krefelder Dauerkartenfans der Krefeld Pinguine und des KFC Uerdingen steht ein besonderes Sportwochenende bevor: Der Fußballdrittligist trifft am kommenden Samstag in Duisburg auf die Sportfreunde Lotte (14 Uhr), die Krefeld Pinguine spielen am kommenden Sonntag (16:30 Uhr) im heimischen KönigPALAST gegen den ERC Ingolstadt. Fans der beiden Vereine, die in dieser Spielzeit 2018/19 eine Dauerkarte besitzen, sparen nun beim Einzelkartenkauf beim jeweils anderen Verein für oben genannte Partien 50 %. KFC-Fans können bis zu fünf Tickets für die Kategorien 2 – 4 mit entsprechendem Nachweis erwerben. VIP-Angebote sind von dieser Aktion ausgenommen. Die ermäßigten Karten sind ab sofort im Fanshop an der Westparkstraße sowie im Mediencenter Krefeld erhältlich.

