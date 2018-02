Grefrath Phoenix laden Dauerkartenfans zur Aufstiegsrunde gegen Neusser EV

In den Farben getrennt, in der Sache vereint: Für Eishockey-Landesligist Grefrather EG alias "Grefrath Phoenix" beginnt am kommenden Wochenende die Aufstiegsrunde zur Regionalliga West. An der Bande der Grefrather steht ein für Pinguine-Anhänger alter Bekannter: Der Hexer Karel Lang trainiert die Grefrather seit Gründung 2010. Alle Dauerkarteninhaber der Pinguine sind am kommenden Sonntag zum Heimspiel gegen den Neusser EV eingeladen.



Als Drittplatzierter der NRW-Landesliga gehen die Grefrath Phoenix nicht mit der Favoritenbürde ins Rennen. "Auch wenn es enorm schwer werden wird, so werden wir in der Endrunde unser Bestes geben und versuchen, die anderen Teams ordentlich zu ärgern" sieht GEG-Trainer Karel Lang dem Saisonhöhepunkt erwartungsfroh entgegen.



Den Auftakt in der Aufstiegsrunde machen die Blau-Gelben am Freitag, 23.02. um 20.00 Uhr mit einem Heimspiel gegen die Wiehl Penguins, dem frisch gekürten Meister der Landesliga. Für die Begegnung gegen den Neusser EV am Sonntag, 25. Februar, (Spielbeginn um 19:30 Uhr, Einlass ab 18:30 Uhr) erhalten alle Dauerkarteninhaber der in der Olympia-Pause befindlichen Krefeld Pinguine gegen Vorzeigen ihres Saisontickets freien Eintritt zum Spiel.



"Es macht einfach noch mehr Spaß, wenn die Halle gut besucht ist. Wenn dann noch was von den Rängen rüberkommt, macht das was mit den Jungs", so Ex-Goalie Karel Lang, der als "Hexer" im Trikot der Pinguine selbst lange Jahre in der DEL für Furore gesorgt hat und seinem alten Verein bis heute tief verbunden ist. Gerne gibt er zu, dass er besonders am Sonntagabend auf den einen oder anderen Pinguine-Fan im schwarz-gelben Trikot hofft.

