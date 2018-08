Christ Herperger und Mitja Robar beim Abschiedsspiel

Zehn Tage vor dem Abschiedsspiel von Herberts Vasiljevs am 25. August in der Rheinlandhalle haben zwei weitere Spieler zugesagt: Zum einen wird Center Chris Herperger seine Schlittschuhe ein weiteres mal schnüren. Auch Mitja Robar hat sein Kommen bestätigt. Herperger, der 1992 beim NHL-Entry Draft in der 10. Runde an 223. Stelle von den Philadelphia Flyers gedraftet worden war und während seiner Karriere 169 NHL-Spiele bestritten hat, ging von 2003 – 2006 für die Krefeld Pinguine aufs Eis. In dieser Zeit nahm er mit den Pinguinen am Spengler-Cup teil.



Ebenfalls drei Spielzeiten trug Mitja Robar das Trikot der Schwarz-Gelben (2012-2014). Der vierfache slowenische Meister war in der Spielzeit 2011/12 aus Rauma (Liiga) an die Westparkstraße gewechselt.



Seit heute können die Eintrittskarten für das Abschiedsspiel auch im Mediencenter Krefeld zu den bekannten Öffnungszeiten erworben werden.



Kader: Stand 15.08.2018

Trainer: Rüdiger Noack

Tor: Scott Langkow, Karel Lang

Verteidigung: Dusan Milo, Andy Hedlund, Rainer Köttstorfer, Richard Pavlikovsky, Christian Ehrhoff, Mitja Robar.

Sturm: Boris Blank, Jan Alinc, Roland Verwey, Reemt Pyka, Chris Herperger.

