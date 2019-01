Brandon Reid: "Wir dürfen uns keine schwachen Drittel leisten"

03.01.19

Statt einer Pressekonferenz möchten die Krefeld Pinguine Ihnen für Ihre Berichterstattung vor den Wochenendspielen in Wolfsburg (Freitag, 19:30 Uhr) und gegen Berlin (Sonntag, 14 Uhr) Statements von Sportdirektor Matthias Roos sowie Cheftrainer Brandon Reid zukommen lassen.



Matthias Roos: Die Mannschaft konnte sich in den letzten Spielen das notwendige Selbstvertrauen zurückholen und hat sich mit vier Siegen in Serie belohnt. Damit wurden wichtige Punkte im Kampf um Platz 10 gesammelt und die Konkurrenten unter Druck gesetzt. Dennoch sind wir mit der Leistung in den letzten beiden Spielen insgesamt nicht zufrieden gewesen. Das Schlussdrittel in Iserlohn und das Mitteldrittel in Straubing war jeweils schwach. In den nächsten Spielen muss die Konstanz stimmen, ansonsten dürfte unser Glück schnell wieder aufgebraucht sein. Wir erwarten morgen in Wolfsburg und am Sonntag gegen Berlin eine taktisch disziplinierte Leistung von der ersten bis zur letzten Sekunde.



Brandon Reid: Berlin ist ein offensives Team und verfügt über eine gute Kadertiefe. Wir müssen auf deren Top-Spieler aufpassen und diszipliniert auftreten. Sie haben gute Schützen, wir werden noch mehr Schüsse als sonst blocken müssen. Gerade wenn Poulin im Tor stehen sollte, werden viel Verkehr vor seinem Tor haben und dreckige Tore machen müssen. Wir müssen konsequent über 60 Minuten spielen und dürfen uns keine schwachen Drittel gegen ein Top-Team wie Berlin leisten.



Update der verletzten Spieler:



Patrick Klein: Stand heute kann Patrick Klein nächste Woche wieder trainieren.



Vinny Saponari: Droht mit einer Oberkörperverletzung länger auszufallen.



Mathias Trettenes: Der Einsatz ist aufgrund einer Trainingsverletzung vor dem Straubing-Spiel weiterhin fraglich.

