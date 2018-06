DFB Integrationspreis: Übergabe eines neuen Mercedes-Benz Vito an die step-stiftung Freiburg

Ein neuer Mercedes-Benz Vito zur Ehrung des Preisträgers:





Mercedes-Benz ist seit elf Jahren Generalsponsor des Integrationspreises vom Deutschen Fußball-Bund (DFB)







Die step-stiftung ist Sieger in der Kategorie freie und kommunale Träger mit dem Projekt "kick for girls"







Die Übergabe des Mercedes-Benz Vitos an die step-stiftung findet am 18. Juni 2018 um 15:00 Uhr bei der Kestenholz GmbH im Mercedes-Benz Zentrum Freiburg statt.





Der DFB vergibt vergibt den Integrationspreis seit elf Jahren, gemeinsam mit seinem Hauptsponsor Mercedes-Benz, der vorbildliche Vereins-, Schul- und Projektarbeit zu würdigt. Der Intergrationspreis gilt als Deutschlands höchst dotierter Sozialpreis und ehrt Vereine, Schulen und kommunale sowie freie Träger, die mit Fußball herausragende Integrationsarbeit erbringen. Die step-stiftung aus Freiburg ging in der Kategorie freie und kommunale Träger mit dem Projekt „kick for girls“ als Sieger hervor und wurde mit dem Erhalt eines Vitos im Wert von 45.000 Euro geehrt.



Die Übergabe erfolgt durch Volker Speck, Geschäftsführer der Kestenholz GmbH und Jimmy Hartwig, DFB Integrationspreis Beauftragter. Jimmy Hartwig, sowie zwei Spielerinnen des SC Freiburg werden für Interviews und Autogramme zur Verfügung stehen.



Große Träume, viele Schritte – step-stiftung, der Schritt in die richtige Richtung.



Die step-stiftung erhielt den DFB Integrationspreises 2018. Ein Preis, der als Deutschlands höchst dotierter Sozialpreis gilt! Ihr Projekt „kick for girls“ ist ein voller Erfolg und das kommt nicht von ungefähr. Die step-stiftung hatte von Anfang an den Blick auf kleine wie große Projekte und den Anspruch, diese mit der höchsten Qualität und Sorgfalt zu erfüllen.



„Für die Kinder der Welt nur das Beste“ sagt Dr. Berndt Tausch, der mit seiner Frau Barbara Mayer die Stiftung 2004 gründete. Eines ihrer ersten Projekte, die Unterstützung einer Schule für Waisenkinder in Chiang Mai, entdeckte sie durch Zufall auf einer Familienreise in Thailand. „School for Life“ fördert die step stiftung hauptsächlich in dem Bereich „Sport & Bewegung“, dies schloss auch die Finanzierung der sportlichen Infrastruktur ein. Es gibt sogar die Möglichkeit, hier einmal als Volontär selber einen Eindruck zu gewinnen.



Gute Ideen benötigen auch das richtige Maß an ideeller Zuwendung und finanzieller Unterstützung: der regionale Stiftungsverbund Freiburg (RSV) (www.rsv-freiburg.de) sicherte „kick for girls“ in der Startphase die Basisfinanzierung und schuf dadurch die Voraussetzungen, dieses zu dem Power-Projekt zu machen.



Den Erfolg mit „kick for girls“ nutzt die step stiftung gemeinsam mit dem Arbeitsbereich Sportpädagogik des Instituts für Sport und Sportwissenschaft, um mit viel Kompetenz und Energie das nächste Projekt zu realisieren: „Fortbildung mit kick in der Migrationsgesellschaft“, das ab 2019 bundesweit starten wird.



