Rezertifizierung der KERN AG Training nach DIN EN ISO 9001:2015

19.12.18

Die KERN AG Training wurde gemäß DIN EN ISO 9001:2015 rezertifiziert. Dafür unterzog sich der Frankfurter Weiterbildungsanbieter kürzlich einem zweitägigen Audit, das von der TÜV-PROFiCERT-Zertifizierungsstelle vorgenommen wurde – mit erfolgreichem Ergebnis.



Der TÜV Hessen bescheinigte der KERN AG Training mit der Rezertifizierung der branchenneutralen Qualitätsnorm DIN EN ISO 9001:2015 ein vorbildliches Qualitätsmanagement, das global geltenden Standards entspricht.



Die international anerkannte Norm definiert vor allem die qualitativen Rahmenbedingungen in Unternehmen, wie beispielsweise Arbeitsabläufe und generelle Strukturen, an denen sich die zertifizierten Unternehmen orientieren müssen. Dadurch werden die Anforderungen an das Qualitätsmanagement erhöht, was vor allem für die Kunden von Vorteil ist. Die hochwertige Produkt- und Dienstleistungsqualität der KERN AG Training wird damit auch weiterhin von unabhängiger Stelle bestätigt.



Michael Kern, Geschäftsführer der KERN AG Training, zeigt sich erfreut über die Rezertifizierung durch den TÜV Hessen: „Mit dem guten Ergebnis des Audits sehen wir unser stetes Streben nach Weiterentwicklung und Optimierung unseres Qualitätsmanagements bestätigt. Unser Wunsch, Kunden mit hochwertigen Leistungen bei unterschiedlichen Projekten unterstützen zu können, setzt ein professionelles Qualitätsmanagement voraus – und wir sind froh, wenn wir dieses durch eine unabhängige Stelle nachweisen und damit auch beim Kunden Vertrauen schaffen können“.



Kontinuierliche Verbesserungsprozesse sowie das Ausarbeiten von Verbesserungsmöglichkeiten sind fester Bestandteil des Qualitätsmanagements der KERN AG Training. Dazu gehören unter anderem Weiterbildungen für Trainer und Projektmanager sowie der Einsatz modernster Technologien. Um den Kunden ein bestmögliches Training garantieren zu können, wählt der Weiterbildungsanbieter seine Trainer sorgfältig aus.



Mit kürzlich eingeführten Online-Feedbackumfragen, die individuell an die jeweiligen Kundenaufträge und -bedürfnisse angepasst werden, setzt sich die KERN AG Training für eine offene Feedbackkultur ein und fördert damit gleichzeitig die Weiterentwicklung und Qualitätssicherung des angebotenen Leistungsportfolios. Die Dienstleistungen werden fortlaufend weiter ausgebaut, damit kundenfreundlich, flexibel und zukunftsorientiert auf Herausforderungen reagiert werden kann.

