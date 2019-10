Kempinski Hotel Adriatic

Das Kempinski Hotel Adriatic empfängt seit 2009 seine Gäste und war das erste Fünf-Sterne-Luxus-Hotel an der kroatischen Küste, das mit Golf- und Wellness-Angeboten überzeugte. Durch die Lage im Norden Kroatiens begeistert es mit Ausblicken auf die Adria, Slowenien, Italien und die Alpen. 186 exklusiv ausgestattete Zimmer und Suiten, zwei Gourmetrestaurants, drei Bars, ein 3.000 Quadratmeter großer Spa-Bereich, ein Kids Club und großzügige Konferenzräume lassen keine Wünsche offen. Ebenfalls zum Hotelangebot gehört der Golf Club Adriatic, der erste 18-Loch-Golfplatz in Istrien. Seit Sommer 2018 begrüßt das Hotel Gäste zudem mit einem neu gestalteten Strandabschnitt mit Bar und VIP-Bereich.



Über Kempinski Hotels:



Gegründet 1897 ist Kempinski Hotels die älteste Luxushotelgruppe Europas. Das Traditionsunternehmen bietet seinen Gästen weltweit erstklassige Gastfreundschaft und persönlichen Service, ergänzt durch die Exklusivität und Individualität der jeweiligen Hotels. Kempinski betreibt derzeit 78 Fünf-SterneHotels und Residenzen in 34 Ländern und erweitert sein Portfolio in der Zukunft mit neuen Hotels in Europa, im Mittleren Osten, Afrika, Asien und Amerika. Jedes einzelne Hotel spiegelt die Stärke und den Erfolg der Marke Kempinski wider, ohne die Tradition aus den Augen zu verlieren. Zum Portfolio zählen historische Grandhotels, preisgekrönte Lifestyle Stadthotels, aussergewöhnliche Resorts und edle Residenzen. Jedes Kempinski erfüllt den Qualitätsanspruch, den Gäste erwarten und wahrt gleichzeitig die kulturelle Tradition der Destination. Darüber hinaus ist Kempinski Gründungsmitglied der Global Hotel Alliance (GHA), des weltweit größten Netzwerks unabhängiger Hotelmarken.



kempinski.com/istria · kempinski.com/press · discoveryloyalty.com ­



­ ­ ­







­







­