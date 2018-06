Viel Atmosphäre mit Musik und starken Stimmen

Gesangstalente, Bläser mit gewaltigem Lungenvolumen und Percussion- Akrobaten erobern die Karlsruher Innenstadt: Bei "Karlsruhe klingt - music to go" am 30. Juni versetzen Studierende, Dozenten und Absolventen der Hochschule für Musik die Innenstadt in Schwingung. Zum achten Mal präsentiert die Hochschule bei "Karlsruhe klingt - music to go" einen abwechslungsreichen Querschnitt ihres künstlerischen Schaffens.



Das Musikfestival verwandelt die Einkaufs- und Erlebnisstadt Karlsruhe am Samstag von 14 bis 18:30 Uhr in eine riesige Open-Air-Bühne. Um 14 Uhr wird die Musikaktion offiziell von Oberbürgermeister Dr. Frank Mentrup auf dem Kirchplatz St. Stephan eröffnet. "Das abwechslungsreiche Programm reicht von Klassik und Jazz bis hin zu Pop und Rock", so Oberbürgermeister Dr. Frank Mentrup. "Rund 100 Studierende und Dozenten der Hochschule haben sich einiges einfallen lassen, um der Karlsruher Innenstadt ihren ganz eigenen Klang zu verleihen."



Während sich die Schlagzeugklasse mit Samba Batucada durch die Innenstadt trommelt, wird an insgesamt 10 Stationen die musikalische Vielfalt der Hochschule erlebbar: Hot Summer Big Band Jazz präsentiert z. B. die Bigband der Hochschule unter der Leitung von Peter Lehel vor dem "Gepäckraum" in der Kaiserstraße. Dort spielen auch das Horn- sowie das Saxophonensemble der Hochschule. Violine, ein Klarinettenduo und argentinische Musik gibt es im Musikhaus Schlaile in der Kaiserstraße, während im Modehaus Schöpf am Marktplatz Lieder von Kurt Weill und Ludwig van Beethoven gesungen werden.



Weitere Spielorte sind: Galerie Schrade am Zirkel, Ettlinger Tor Karlsruhe, die Badische Landesbibliothek (Erbprinzenstraße) und die Kleine Kirche.



"Karlsruhe klingt - music to go" ist ein gemeinsames Projekt der Hochschule für Musik Karlsruhe und des Kooperationsmarketings, das von der Karlsruher Schieneninfrastruktur-Gesellschaft mbH (KASIG), der City Initiative Karlsruhe und der KME Karlsruhe Marketing und Event GmbH getragen wird.



