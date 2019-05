Pressemitteilung BoxID: 753162 (KME Karlsruhe Marketing und Event GmbH)

VerfassungsFEST: Letzte Informationen / Aufbau fast abgeschlossen

Vor dem Karlsruher Schloss laufen die letzten Aufbauarbeiten zum großen VerfassungsFEST zum 70. Jahrestag der Verkündung des Grundgesetzes. Drei der insgesamt vier Programmbühnen stehen bereits und kündigen das große Bürgerfest, das mit einem abwechslungsreichen Programm bei freiem Eintritt alle Menschen zum gemeinsamen Feiern einlädt, unübersehbar an.



Mit einem festlichen Klassik-Konzert startet das VerfassungsFEST für die gesamte Bevölkerung am Donnerstagabend. Die Badische Staatskapelle spielt Franz Schuberts Große Sinfonie in C-Dur auf der Hauptbühne vor dem feierlich illuminierten Schloss. Zu diesem besonderen musikalischen Erlebnis sind alle Menschen herzlich eingeladen, der Eintritt ist frei, rund 1.000 Sitzmöglichkeiten (freie Platzwahl) sind vorhanden. Die große Bühne direkt vor dem Schloss ist auch beim Bürgerfest am Freitag und Samstag die zentrale Spielstätte für Live-Musik, Tanz, Comedy und Infotainment rund um die Themen Recht und Gerechtigkeit. Musikalische Highlights sind die Auftritte von Mr. M’s Jazz Club (Freitag, 20 Uhr) und der Pop-Band FRIDA GOLD (Samstag, 20:30 Uhr) – ebenfalls bei freiem Eintritt.



Auf dem Schlossplatz westlich des Karl-Friedrich-Denkmals steht auch die #takeyourrights-Bühne des Stadtjugendausschuss Karlsruhe bereits, die im Stil des britischen Unterhauses konstruiert ist. Hier ist die Debattenkultur greifbar, die am Freitag und Samstag bei den „Jungen Verfassungsgesprächen“ zwischen Karlsruher Jugendlichen und Verfassungsrichterinnen und -richtern sowie weiteren Persönlichkeiten aus Justiz und Verwaltung gelebt wird.



Auf der anderen Seite des Schlossplatzes (vor der L-Bank) ist erstmals der neue Info-Pavillon der Bundesregierung zum Grundgesetzjubiläum zu sehen, der nach dem Start in Karlsruhe auf bundesweite Info-Tour gehen wird. Neben dem Programmzelt fällt die rund 5 Meter hohe LED-Buch-Skulptur ins Auge, auf deren LED-Buchseiten Auszüge aus dem Grundgesetz zitiert und veranschaulicht werden. Auf der Bühne erwarten die Besucherinnen und Besucher interessante Talkrunden mit Gästen aus Politik und Zeitgeschichte, wie etwa Bundestagspräsident Dr. Wolfgang Schäuble, Gewinnspiele und musikalische Untermalung.



Auf einer vierten Bühne wird es am Samstag beim Tag der offenen Tür am Bundesverfassungsgericht mit Konzerten der Bucerius Big Band ein weiteres kulturelles Highlight geben. Nicht verpassen sollte man außerdem die beeindruckende Aufführung „Grundgesetz – ein chorischer Stresstest“ der Regisseurin Marta Górnicka, die um 11 und um 13 Uhr auf den Balkonen des Bundesverfassungsgerichts zu sehen ist.



Alle Infos & das vollständige Programm: www.karlsruhe-erleben.de/verfassungsfest

