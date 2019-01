Stadtwerke EISZEIT geht mit großer Abtauparty zu Ende

28.01.19

Das perfekte Winterwetter kam erst gegen Ende, trotzdem wagten sich auch in dieser Saison wieder über 64.000 Wintersportlerinnen und -sportler auf Süddeutschlands größte Open-Air-Eislaufbahn auf dem Karlsruher Schlossplatz. Die Stadtwerke EISZEIT ist mit ihrer außergewöhnlichen Eisbahn mit dem einzigartigen Zoo-Rundweg unter Bäumen, dem vielfältigen Rahmenprogramm und dem breiten gastronomischen Angebot im Winterdorf ein sehr beliebter Treffpunkt im Karlsruher Winter – mit und ohne Schlittschuhe. So konnten die Besucherinnen und Besucher in den vergangenen 62 Tagen nicht nur das einzigartige Ambiente auf dem Eis genießen, sondern auch ganz ohne Schlittschuhe zum Essen oder Zuschauen vorbeikommen. Dabei machten Regen und die außergewöhnlich warme Witterung im Dezember es den EISZEIT-Betreibern in dieser Saison nicht gerade einfach. Doch dank vereinter Anstrengungen gelang es dem engagierten Team vor Ort, die Eisfläche – bis auf zwei witterungsbedingte Schließungstage – durchgängig geöffnet zu halten.



„Die Stadtwerke EISZEIT ist ein überregionales Aushängeschild Karlsruhes in der Wintersaison. Durch das beständig gute Angebot, das einzigartige Erlebnisse für Jung und Alt garantiert, hat sich die EISZEIT als beliebter Treffpunkt der Karlsruherinnen und Karlsruher und der vielen Gäste aus der Region fest etabliert und sorgt so dafür, dass der Schlossplatz auch im Winter lebendig und belebt bleibt“, so Martin Wacker, Geschäftsführer der KME Karlsruhe Marketing und Event GmbH. „Wie gut die Eisbahn, die Gastronomie und das große Rahmenprogramm bei Gästen wie Einheimischen ankommen, zeigen die Läuferzahlen, die sich auch in diesem Jahr über der Marke von 60.000 eingependelt haben – und das trotz der zeitweise sehr widrigen Witterung im Dezember. Die erfolgreiche Stadtwerke EISZEIT ist das Ergebnis jahrelanger enger Zusammenarbeit unseres motivierten Teams mit zahlreichen Akteuren der Stadtgesellschaft und vielen professionellen Dienstleistern, denen ich allen an dieser Stelle herzlich danken möchte!“

Das enorme Potenzial, das die Eisfläche der Stadtwerke EISZEIT bei passenden Wetterbedingungen hat, zeigte sich in der Woche „zwischen den Jahren“: Über 11.300 Eisläuferinnen und Eisläufer drehten zwischen Heiligabend und Silvester ihre Runden vor dem Karlsruher Schloss – so viele wie noch nie zuvor in der 16-jährigen Geschichte der Stadtwerke EISZEIT.



Für hervorragende Aufenthaltsqualität auch abseits der Eisfläche sorgte das neugestaltete Winterdorf mit den zahlreichen Verzehrhütten und der gemütlichen EISZEIT-Stube. Die neue Holzterrasse, überdachte Unterstände und eine wärmende Feuerstelle luden zum Verweilen zwischen den Eislaufrunden ein und boten auch all denjenigen, die sich nicht aufs Eis wagen wollten, einen angenehmen Aufenthalt. Das urige Hüttenambiente der EISZEIT-Stube nutzten auch zahlreiche Festgesellschaften für unvergessliche Abende: Neben Weihnachtsfeiern, Geburtstagen und Firmenfesten durften die Gastronomen auch eine Hochzeitsgesellschaft begrüßen.



Neuerungen gab es auch im großen Rahmenprogramm: Erstmals luden die „EISZEIT Wintergames“ zum winterlichen Vierkampf auf dem Eis, der zahlreiche große und kleine Teilnehmerinnen und Teilnehmer fand. Anhaltender Beliebtheit erfreut sich der gesellige Wintersport Eisstockschießen, den Eissportler jeden Alters auch ganz ohne Schlittschuhe betreiben können. Die fünf Eisstockbahnen mit Blick auf die traumhafte Schloss-Kulisse waren durchgängig sehr gut gebucht und konnten das bereits hervorragende Ergebnis des Vorjahres noch einmal übertreffen. Auch die Eisstockturniere lockten zahlreiche Wettkämpferinnen und Wettkämpfer aufs Eis: Ganz in blau-weiß präsentierte sich die Stadtwerke EISZEIT im Dezember beim „KSCEisstockbattle“, beim 7. Karlsruher Eisstockturnier kämpften 19 Vierer-Teams um die begehrten Trophäen und das traditionelle Eisstockturnier der City Initiative Karlsruhe war in der letzten Saisonwoche wieder eine große Gaudi für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer.



Bereits vor der Eröffnung so gut wie ausgebucht waren die 32 angebotenen Eislaufkurse für Kinder, Jugendliche und Erwachsene: 260 Teilnehmerinnen und Teilnehmern verbesserten ihre Technik auf dem Eis und lernten den einen oder anderen Trick. Schon am frühen Morgen herrschte emsige Betriebsamkeit, denn die Stadtwerke EISZEIT öffnete für Schulklassen und Kindergartengruppen bereits ab 8 Uhr ihre Pforten. Über 5.000 Kinder und Jugendlichen konnten so schon vor der eigentlichen Öffnung der Eisfläche ihre Runden drehen.



Jugendliche und Junggebliebene konnten an insgesamt sechs Donnerstagen zum Rhythmus der Musik übers Eis flitzen, wenn sich bei den beliebten EISZEIT Beat Nights allwöchentlich die Eisbahn in Karlsruhes schnellste Tanzfläche verwandelte. Auch bei der großen Abtauparty am Sonntag sorgte ein DJ aus dem Krokokeller noch einmal mit angesagten Beats für Partystimmung.



Nach rund neun Wochen Schlittschuhvergnügen verabschiedet sich die Stadtwerke EISZEIT in die eisfreie Zeit und macht Platz für die zahlreichen Veranstaltungen des Karlsruher Festivalsommers, bevor am 26. November 2019 die nächste EISZEIT beginnt.



