Pressemitteilung BoxID: 771545 (KME Karlsruhe Marketing und Event GmbH)

Stadtwerke EISZEIT: Feste feiern, Eisstockschießen und Eislaufen lernen auf der größten Open-Air Eisfläche Süddeutschlands

In sechs Wochen beginnt die Stadtwerke EISZEIT - Buchungen für Weihnachtsfeiern und Geburtstag, Eisstockschießen, Eislaufkurse und Schulklassen jetzt schon möglich

Auch wenn es derzeit noch gar nicht nach Winter aussieht – die kalte Jahreszeit rückt näher und damit auch die beliebte Stadtwerke EISZEIT. Vom 26. November 2019 bis zum 2. Februar 2020 verspricht die größte Open-Air Eisfläche Süddeutschlands auf dem Karlsruher Schlossplatz mit atemberaubender Illumination und hochwertigem gastronomischen Angebot rund zehn aufregende Wochen Winter- und Schlittschuhvergnügen. Frühentschlossene können sich bereits jetzt ihre Wunschtermine in der EISZEIT-Gastronomie für Weihnachtsfeiern und Kindergeburtstage, auf den Eisstockbahnen, in den Eislaufkursen, einen Startplatz beim Eisstockturnier sowie die Sonderangebote für Schulklassen und Kindergarten-Gruppen sichern.



Gastronomie: Weihnachtsfeier im winterlichen Ambiente vor einzigartiger Kulisse Die neue und größere EISZEIT-Stube im Herzen des Winterdorfs an der Eisbahn lädt zum gemütlichen Zusammensitzen ein. Zur Stärkung hält sie wärmende Suppen und deftige Finger-Food-Platten bereit. Mit ihrem beheizten Gastraum und speziellen Weihnachtsmenüs für Gruppen bis 70 Personen eignet sie sich bestens für private Geburtstags- und Weihnachtsfeiern, Geschäftsessen und Firmenevents in einzigartiger Atmosphäre.



Buchung über die Hotline der EISZEIT-Stube unter 0177 7361675, (Montag bis Freitag von 12 bis 15 Uhr) oder über stube@stadtwerke-eiszeit.de



Kindergeburtstag bei der Stadtwerke EISZEIT



Auch in der kalten Jahreszeit lässt sich eine grandiose Geburtstagsfeier veranstalten und die Stadtwerke EISZEIT ist genau der richtige Ort dafür. Auf der Eisfläche können die kleinen Eisläufer ihre Runden drehen und sich an der frischen Luft austoben. Für das Geburtstagskind sind Eintritt und Schlittschuhe gratis.



Oder man lädt die Geburtstagsgesellschaft zum Eisstockschießen, das dank extraleichter Eisstöcke auch für die Kleinsten eine Riesen-Gaudi ist. Die Kombi-Pakete „Eislaufen“ und „Eisstockschießen“ umfassen neben Eintritt und Schlittschuhverleih auch Snacks und Getränke in der EISZEIT-Stube. Hier können die kleinen Gäste wählen zwischen Currywurst mit Pommes, Bratwurst mit Pommes oder einer extra großen Portion Pommes. Dazu gibt es ein Heiß- oder Kaltgetränk.



Absprache und Reservierung über Becker Eventservice unter 07271 979760, info@becker-eventservice.de



Eisstockschießen



Eisspaß ganz ohne Kufen bietet der gesellige Wintersport Eisstockschießen. Täglich ab 11 Uhr können Gruppen auf dem Karlsruher Schlossplatz, ähnlich wie beim Boccia-Spiel, gegeneinander antreten und ihr Können unter Beweis stellen. Insgesamt stehen fünf Bahnen zur Verfügung. Für Kindergruppen gibt es ein extra leichtes Eisstockset. Vorkenntnisse sind nicht notwendig. Ein Eisstockturnier ist der Höhepunkt jeder Weihnachtsfeier – auf Anfrage gerne auch mit professioneller Moderation. Die Eisstockbahnen können ganz bequem online unter https://stadtwerke-eiszeit.ebusy.de gebucht werden.



8. Karlsruher Eisstockturnier am 23. Januar 2020



Ein echtes Highlight für alle Eisstockfans ist das Karlsruher Eisstockturnier, das am 23. Januar bereits zum achten Mal stattfindet. Ab 17:30 Uhr flitzen die Eisstöcke wieder um die Wette übers Eis. Ganz gleich ob Kollegen-, Familien- oder Freundeskreis – Gruppen von vier Personen können mit Geschick, Präzision und Teamgeist um den Sieg buhlen und attraktive Preise gewinnen.



Anmelden ist ganz einfach online unter https://buchung.stadtwerke-eiszeit.de/turnier möglich. Die nötigen Regeln werden vor Ort erklärt. In der Startgebühr von 50 Euro pro Team ist vom Eisbahneintritt über die Ausrüstung bis zu einem Gratis-Glühwein alles enthalten.



Eislaufkurse



Die Eislauf-Trainer vom ERC Waldbronn und die Ice Freestyler Karlsruhe bieten im Dezember und Januar zahlreiche Kurse für Kinder, Jugendliche und Erwachsene an. Das erweiterte Kursangebot richtet sich sowohl an Anfänger als auch Fortgeschrittene, die kleine Gruppengröße ermöglicht intensive Betreuung. Die Eislaufkurse können online auf https://buchung.stadtwerke-eiszeit.de/kurse gebucht werden.



Angebot für Schulklassen und Kindergärten



Die Stadtwerke EISZEIT mit ihrer riesigen Eisfläche bietet den idealen sportlichen Ausgleich zum Schulalltag. Für Schulklassen und Kindergarten-Gruppen steht die Eisfläche wochentags von 8 bis 13 Uhr nach Voranmeldung exklusiv und zu Sonderpreisen zur Verfügung. Platz zum Aufwärmen und Ausruhen bietet das große Verleihzelt mit einer Vielzahl an Sitzmöglichkeiten. Besonders günstig wird es in der Angebotswoche vom 27. November bis 6. Dezember 2019: In diesem Zeitraum kostet das Eislaufen pro Kind/Schüler 1,50 Euro und das Ausleihen von Schlittschuhen ebenfalls 1,50 Euro pro Kind/Schüler.



Die Anmeldung zum Eislaufen erfolgt einfach und bequem über das Onlineformular des Eisbahnbetreibers: www.interevent-gmbh.de/schulklassen-karlsruhe.html, die Buchung der Eisstockbahnen direkt unter https://stadtwerke-eiszeit.ebusy.de

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (