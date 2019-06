Pressemitteilung BoxID: 757844 (KME Karlsruhe Marketing und Event GmbH)

Klaviere lassen die Karlsruher Innenstadt klingen

Musikaktion "Spiel mich! Karlsruhe" geht in die vierte Runde - Eröffnung am Samstag, 6. Juli mit Tango-Performance auf dem Marktplatz

In diesem Sommer werden wieder sanfte Klavierklänge und energiegeladene Akkorde durch die Karlsruher Innenstadt schallen und das Einkaufen zu einem besonderen musikalischen Erlebnis machen. Zum vierten Mal lässt die Musikaktion "Spiel mich! Karlsruhe" die City erklingen und lädt vom 6. Juli bis zum 10. August alle Besucherinnen und Besucher dazu, sich an eines der 16 Klaviere zu setzen und für stimmungsvolle Musikuntermalung zu sorgen. Ob Shoppingqueen oder Student auf dem Weg zur Uni, ob Laie oder Vollblutmusikerin: Jeder und jede ist eingeladen, sich an den



"Spiel mich!"-Klavieren, die vor den Geschäften der Klavier-Paten (Standorte s.u.) auf ihre Meister warten, zu versuchen. Erlaubt ist, was gefällt.



Zusätzlich zum freien Spiel sorgt ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm für musikalische und tänzerische Höhepunkte und lädt auch diejenigen an die Klaviere ein, die sich selbst (noch) nicht an die Tasten trauen: Zur Eröffnung von Spiel mich! 2019 am 6. Juli präsentiert das Citymarketing gemeinsam mit Siempre Tango Karlsruhe unter dem Motto



"Spiel mich tanzt Tango" das erfolgreiche Tanzpaar Indira Hiayes und Dante Sánchez und das Tango-Trio "Del Sur Tango". Mit einer Mischung aus Show und Mitmachaktion erwartet alle Neugierigen ab 14 Uhr auf dem Marktplatz vor dem Rathaus für zwei herrliche Stunden die wunderbare Welt des Tangos. Mittanzen ist gern gesehen!



Am 20. Juli ab 16 Uhr lassen Swing in Karlsruhe e.V. und Musiker wie Saxofonist Richard Hertel rund um Café Böckeler die 30er Jahre wiederaufleben. Zu erwarten sind Tänze wie Lindy Hop, eine Tanzrichtung aus den 30ern und 40ern, Charleston und Balboa zu coolem Swing & Jazz - Mittanzen ist ausdrücklich erwünscht.



Und am 3. August wartet als besonderes Highlight das berühmte Walking Piano zwischen 12 und 17 Uhr in der Karl-Friedrich-Straße mit Live-Performance einer professionellen Tänzerin.



Eine Übersicht über die einzelnen Programmpunkte findet sich in der ausliegenden Programmbroschüre und auf der Webseite www.karlsruhe-erleben.de/veranstaltungen/spiel-mich. Alle Veranstaltungen sind kostenlos.



Verschiedene Partner aus Einzelhandel und Gastronomie kümmern sich als Klavier-Paten um das Wohl der Klaviere und geben ihnen für fünf Wochen ein Zuhause. Mit dabei sind:



Böckeler Confiserie und Kaffeehaus (Kaiserstraße 141 / Marktplatz)

COLA TAXI OKAY (Kronenstraße 25 / Kronenplatz, Sonntag 15 - 19 Uhr)

COLORETTI Kinder- und Schwangerschaftsmode (Lammstraße 7a)

Congress Apotheke (Ettlinger Straße 5)

ETTLINGER TOR Karlsruhe (Ettlinger-Tor-Platz 1, 20. Juli - 3. August)

Galerie Hess (Kaiserstraße 36)

Haus des Hörens / Amplifon Hörgeräte Karlsruhe (Kaiserstraße 190)

Hut Nagel (Kaiserstraße 116)

Karl-Apotheke (Karlstraße 18)

Karlsruher Fächer GmbH (Zähringer Straße 72)

LINDA Apotheke Burgert Am Ludwigsplatz (Waldstraße 65)

Kinderglück (Erbprinzenstraße 28)

Modehaus Carl Schöpf (Marktplatz)

Musikhaus Schlaile (Kaiserstraße 175)

OPTION Augenoptik + Galerie 32 (Markgrafenstraße 30a / Lidellplatz)

PapierFischer (Kaiserstraße 130)



"Spiel mich! Karlsruhe" ist ein Kooperationsprojekt des Musikhauses Schlaile und des Kooperationsmarketings, bestehend aus der Karlsruher Schieneninfrastruktur-Gesellschaft mbH (KASIG), der City Initiative Karlsruhe (CIK) und der KME Karlsruhe Marketing und Event GmbH.



Weitere Informationen zu "Spiel mich!" gibt es unter: www.karlsruhe-erleben.de/veranstaltungen/spiel-mich www.facebook.com/spielmichkarlsruhe





