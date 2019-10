Pressemitteilung BoxID: 769797 (KME Karlsruhe Marketing und Event GmbH)

Ausgezeichnet: Gelbe Lampen räumen Design-Preise ab

Karlsruher Kommunikationsprojekt "Highlight Innenstadt" mit wichtigen Design- und Architekturpreisen ausgezeichnet

Die großen gelben Lampen, die seit Herbst 2018 an wechselnden Standorten die Highlights der Karlsruher Innenstadt ins rechte Licht rücken, haben schon mehrfach für Aufsehen gesorgt, auch weit über die Stadtgrenzen hinaus. Jetzt wird das städtische Kommunikationsprojekt, das vom Karlsruher Oberbürgermeister Dr. Frank Mentrup initiiert wurde und von der KME zusammen mit der Karlsruher Kommunikationsagentur raumkontakt umgesetzt wird, mit gleich zwei bedeutenden Designpreisen ausgezeichnet: dem ICONIC AWARD sowie dem Red Dot Design Award.



Über die Auszeichnungen freut sich Oberbürgermeister Mentrup: "Die Lampen beleuchten die vielen großen und kleinen Highlights unserer Stadt und sind für Karlsruhe und seine Gäste schon lange selbst zum Highlight geworden. Dass wir für unser Kommunikationsprojekt jetzt auch mit bedeutenden Fachpreisen ausgezeichnet werden, bestärkt uns in unserer Ansicht, dass wir hier eine Kommunikationslinie mit hohem Mehrwert für alle - Bürgerinnen und Bürger wie auch die Gäste unserer Stadt - geschaffen haben."



Wenn am 7. Oktober in München die international renommierten ICONIC AWARDS an Projekte aus Architektur, Innenarchitektur, Produktdesign und Markenkommunikation verliehen werden, ist auch die Stadt Karlsruhe ganz vorne mit dabei. Mit dem Kommunikationsprojekt "Highlight Innenstadt" und den auffälligen gelben Lampen erreicht Karlsruhe die Auszeichnung "Selection" (Bronze) in der Kategorie "Innovative Architecture" und darf sich damit zu den besten Kommunikationsprojekten aus den 32 teilnehmenden Ländern zählen.



Mit dem "Red Dot Winner" - Label (Silber) darf sich das "Highlight Innenstadt"-Projekt ab Herbst ebenfalls schmücken. Karlsruhe erhält die Auszeichnung mit dem internationalen Designpreis in der Kategorie "Spatial Communication" am 1. November in Berlin. Die gelben Lampen werden dann zusammen mit den anderen internationalen Preisträgern in den Red Dot Museen und dem Red Dot Yearbook der gesamten Fachwelt präsentiert.



Als Mittel zur Sichtbarmachung innerstädtischer Höhepunkte geplant, sind die Lampen selbst zum Highlight geworden und bekommen bundesweite Aufmerksamkeit. Aktuell zieren die Karlsruher Lampen die Titelseite des "Eventdesign Jahrbuch 2019/2020", das als Standardwerk der Kommunikationsdesignbranche gilt. Hier findet sich die Karlsruher Innenstadt neben den ganz großen Markenauftritten internationaler Top-Konzerne wieder.



Hintergrund:



Seit Oktober 2018 beleuchten vier große gelbe Lampen in der Karlsruher Innenstadt Plätze, Themen und Aspekte der Innenstadtentwicklung und machen sichtbar, was neu und aufregend, einzigartig und wandelbar, wissens- und entdeckungswürdig ist. Mit den einzigartigen Blickfängern schlägt das Projekt "Highlight Innenstadt" eine Brücke zwischen dem Thema Stadtentwicklung und den Lebens- und Kommunikationswelten der Menschen.



Weitere Informationen: www.karlsruhe-erleben.de/highlights

