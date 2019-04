Pressemitteilung BoxID: 746174 (KBG - Karlsruher Bädergesellschaft mbH)

Kinder-Sauna im Europabad Karlsruhe

In den baden-württembergischen Osterferien, am Dienstag, 16.04.2019 lädt das Team des Europabades Karlsruhe zur nächsten Kinder-Sauna ein. Von 10.15 Uhr bis 12.45 Uhr können Kinder im Alter von drei bis zehn Jahren gemeinsam mit ihren Eltern oder einer anderen erwachsenen Begleitperson am lustigen Programm teilnehmen.



Auch Kinder lieben es im Warmen zu sitzen und sich zu entspannen. Denn in einer Sauna ist es gemütlich und kuschelig. Vor allem für Eltern ist das Angebot Kinder-Sauna im Europabad Karlsruhe ein lieb gewonnenes Event geworden, denn während die Kinder am lustigen Programm teilnehmen, können ihre Begleitpersonen in Ruhe einen Aufguss genießen. Zur nächsten Kinder-Sauna lädt das Team des Europabades Karlsruhe Dienstag, den 16.04.2019 ein. Nach der Begrüßung im Sauna-Bistro, wird die spannende Welt der Europabad Sauna entdeckt und erkundet. Mit einem Fußbad und anschließendem Duschen, bereiten wir uns auf den ersten Saunagang in der 50° C Sauna vor. Zwischen den insgesamt drei Saunagängen kühlen sich die Kinder mit lauwarmem Wasser ab und bewegen sich an der frischen Luft. Spiele, Überraschungen und Extras runden das abwechslungsreiche und kurzweilige Programm ab. Es gelten die regulären Sauna-Eintrittspreise. Anmeldungen bitte bis spätestens Montag, 15.04.2019 unter 0721/133-5211 oder unter monika.kolbe@ka-baeder.de. Weitere Infos unter ka-europabad.de.

