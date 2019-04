Pressemitteilung BoxID: 747413 (KBG - Karlsruher Bädergesellschaft mbH)

KAi - der Hai führt Kinder durch die Technik des Europabades Karlsruhe

Einen Blick „hinter die Kulissen werfen“, um die spannende Unterwasserwelt des Europabades Karlsruhe kennenzulernen, das ist nicht nur für Kinder ab 8 Jahren interessant. Auch die Eltern sind herzlich zu der kostenlosen Führung durch die Technik am Dienstag, 23. April 2019 um 10.30 Uhr eingeladen, wenn es wieder heißt:



„Wohin fließt das Wasser vom Schwimmerbecken?“ oder „wie viele Badewannen lassen sich mit dem Wasser füllen, das sich in den unterschiedlichen Becken des Europabades Karlsruhe befindet?“



In den Baden-Württembergischen Osterferien können Eltern mit ihren Kindern an der einstündigen Veranstaltung kostenlos teilnehmen. Treffpunkt ist im Foyer des Europabades Karlsruhe. Dort werden alle von KAi – der Hai begrüßt.



Anmeldungen per E-Mail bitte bis spätestens Donnerstag, 18.04.2019 an Monika.Kolbe@ka-baeder.de oder telefonisch unter 0721 – 133 52 11. Weitere Informationen auf www.ka-europabad.de

