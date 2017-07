Kaviar Gauche steht seit mehr als einem Jahrzehnt für absolute Hingabe zum Detail, puren Luxus und einzigartige, feminine Designs. Das Zusammenspiel und die konstante Verwendung von Elementen der Natur mit feinsten Materialien bedarf einer besonderen Kunst und Designpräzision, wie sie die beiden Berliner Designerinnen, Alexandra Fischer-Roehler und Johanna Kühl, par Excellence umsetzen. Mit jeder Bridal-Couture Kollektion für die moderne Braut, die sie einmal im Jahr kreieren und in Paris präsentieren, lassen sie ein besonderes Stilelement niemals außen vor – die Welt der Flora und Fauna.



Kein Wunder, dass sich die Kooperation mit Fleurs de Paris als ideale „Love Affaire" gestaltet. Das noch junge Unternehmen wurde von Viktoria Frister gegründet, deren Liebe zur „Stadt der Lichter" auf den Markennamen zurückführen ist und die sich die Inszenierung floraler Schmuckstücke für besondere Anlässe zu Eigen gemacht hat. Zeitlose Eleganz, femininen Charme und Luxus in seiner reinsten Form für das gewisse "La Joie de Vivre" stellt das Fundament für Fleurs de Paris und ihre individuellen Blüten-Accessories dar.



Der gemeinsame „Eternal Love" Gedanke, die Idee etwas für den Moment zu kreieren sowie die Vorliebe für Roségold bei Kaviar Gauche und Fleurs de Paris hat zu einer Limited Edition in Form von anmutenden Rosen-Arrangements geführt. Die Komposition „Fleurs de Paris by Kaviar Gauche" aus einer weiß, runden „Hutschachtel" bestehend und mit roségoldenen Details versehen, werden mit einzigartigen Infinity-Rosen bestückt. Das perfekte Gastgeschenk, Dekoration auf einer Hochzeit als Zeichen der Liebe oder Integration in den eigenen Räumlichkeiten. Das Besondere? Die Infinity-Farbe in einem eleganten Blush-Ton ist Kaviar Gauche gewidmet und trägt den Namen „Wedding Rose by Kaviar Gauche".



Die Limited Edition ist ab dem 01.08.2017 in den FLEURS DE PARIS Boutiquen und Flagship Stores von Kaviar Gauche erhältlich. Die Rosen-Schmuckstücke gibt es in Größe „Large" (ca. 18-25 Rosen).



Die eigene Rosé Gold Collection ist in fünf Größen verfügbar: „Mini" (1 Rose), „Small" (4-5 Rosen), „Medium" (8-12 Rosen), „Large" (18-25 Rosen) und „Petite Luxe" (25-36 Rosen). Die Arrangements wird es in allen Größen in weiß/rund, weiß/eckig, schwarz/rund und schwarz/eckig geben. Die Rosen halten zwischen 1-3 Jahren.



Preisinformation Rosé Gold Collection:



Mini: 24,95 Euro

Small: 59,95 Euro

Medium: 129,95 Euro

Large 179,95 Euro

Petite Luxe: 259,95 Euro



Preisinformation Fleurs de Paris by Kaviar Gauche Collection:



Large: 179,95 Euro

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren