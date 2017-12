Warnhinweis Aufbackbrötchen und Bagels

In zwei Produkten, die am 16. Dezember im Kaufland Offenburg in der Marlener Straße gekauft wurden, wurden Stecknadeln gefunden. Die Stecknadeln waren durch die Verpackungsfolie in das Produkt eingebracht worden.



Kaufland hat in enger Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden sofort reagiert. Die betroffene Ware wurde umgehend aus den Regalen entfernt. Die im Verkauf befindliche neue Ware wird täglich geprüft.



Es handelt sich um folgende Produkte:



Yummie Bakery Bagels Natur, Hersteller MaBu Bakery, EAN-Nr. 4049921122992

Gemischte Brötchen, Hersteller Harry Brot, EAN-Nr. 4071800044750



Kunden, die vor dem 17.12.2017 diese Produkte im Kaufland in der Marlener Straße gekauft haben, können sie selbstverständlich auch ohne Vorlage des Kassenbons in jeder Kaufland Filiale zurückgeben. Der Kaufpreis wird erstattet.

