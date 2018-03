Katharina Franck (Rainbirds) / Solo gegen kurzlebige Trends

KF. Sängerin, Songwriter, Autorin, geboren 1963 in Düsseldorf, aufgewachsen in Portugal & Brasilien.

Gründet 1986 in Berlin die Band RAINBIRDS, mit der sie bis 1999 sieben Alben veröffentlicht. Ihr Ende 1987 erstmals veröffentlichter Song „Blueprint“ wird zum Evergreen.



In 1992/1993 wirkt sie zusätzlich in FM Einheits Gruppe STEIN mit + schreibt für diese Besetzung ihre ersten Gesprochenen Popsongs. 1997 erscheint Katharina Francks erste CD mit Gesprochenen Popsongs unter dem Titel Hunger und 1999 das Hörspiel nach Briefen von Jane Bowles Bei unserer Lebensweise ist es sehr angenehm, lange im Voraus zu einer Party eingeladen zu werden, beide in Zusammenarbeit mit der Pianistin Ulrike Haage.



Mit Zeitlupenkino folgt 2002 eine weitere vertonte Textsammlung. Danach bringt Katharina Franck die englischen Alben First Take Second Skin (2006) & On the Verge Of An Autobiography (2008) heraus. Sie schreibt 2005 ein weiteres Jane Bowles-Feature Ich war fischen für den SWR sowie 2007 für den BR den Cut-Up-Text Das Signal wurde über Radio gegeben & den Hörspielmonolog Nazaré - Nicht die Stadt, die Frau, die beide von der Portugiesischen Nelkenrevolution im April 1974 handeln.



In 2010 beginnt ein zweijähriges Gastspiel in Reinhardt Repkes Club der Toten Dichter; mit dem Album eines wunders melodie - Rilke neu vertont spielt das Ensemble 75 Konzerte. In 2013 stellt Katharina Franck auf Wunsch der Universal eine Deluxe-Ausgabe des Rainbirds-Debütalbums zusammen, welches im Oktober veröffentlicht wird: das neu gemasterte Album, ergänzt durch Demos, Liveaufnahmen & eine DVD mit dem legendären Auftritt der Rainbirds beim Festival der Jugend in Ost-Berlin im Juni 1988. Im Mai 2014 erscheint das Album Yonder als kreatives Rainbirds-Remake mit Songs aus über 25 Jahren.

Zur Zeit arbeitet Katharina Franck an einem neuen Album mit Songs in deutscher Sprache, Arbeitstitel: „Gespenster“



Seit über 30 Jahren schreibt Katharina Franck Songs und Texte und spielt sie live in unterschiedlichen Besetzungen. Die Zeitlosigkeit ihrer Lieder fällt besonders dann auf, wenn sie ganz alleine auf der Bühne steht: „Obwohl ich liebend gerne Teil einer Band bin, eines Duos, oder auch eines großen Orchesters, kann ich ganz alleine wirklich aus den Vollen schöpfen. Ich bin frei und kann Songs aus über 30 Jahren so spielen, als hätte ich sie mir eben erst ausgedacht.“



Das sagt die Presse:



„Sie taucht in jeden Song ein wie in tiefes Wasser.“ (aus Märkische Allgemeine: „Gespenster der Seele – die uns täglich begleiten“ von Regine Buddecke)



„Eine Soloperformance ohne Längen, ohne Anbiederung, voll entspannter Kraft. Ihre Stimme meistert jede Gefühlslage. Ihr bemerkenswertes Spiel auf der Rhythmusgitarre ist ein Ohrenschmaus für sich.“ (aus: Echo Online - „Katharina Francks entspannte Kraft“ von Sven Hormuth)



„Kurzlebige Trends haben Katharina Franck nie interessiert, entsprechend zeitlos klingen ihre Songs. Konsequent verlässt sie sich auf ihr Gespür für großartige Melodiebögen, hörenswerte Texte...“ (FAZ / Norbert Krampf)



„Sie bekommt es perfekt hin, gleichzeitig zu lächeln und eine Träne im Auge zu haben, ein ganzes Programm zu gestalten zwischen Melancholie und Wehmut auf der einen und Lebenslust und Optimismus auf der anderen Seite, ja, beide Extreme fast zur Deckung zu bringen, sie regelrecht zu verkörpern und so zu zeigen, dass sie ganz eng bei einander liegen.“ (aus: Donau Kurier - „Lächeln mit einer Träne im Auge“ von Karl Leitner )



„Man wird in Deutschland nur schwer jemanden finden, der im erwachsenen Songwriter-Genre so souverän musiziert.“ (Rolling Stone / Jörn Schlüther)



www.katharinafranck.deVeranstaltungsort:Kattwinkelsche Fabrik Kattwinkelstr. 3

42929 Wermelskirchen

www.kattwinkelsche-fabrik.de

