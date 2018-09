Neugründung Gesprächskreis für pflegende Angehörige im Philippusstift Borbeck

07.09.18

Die Betreuung eines pflegebedürftigen Angehörigen kann große zeitliche, körperliche und seelische Belastungen mit sich bringen. Darum bietet ein neu zu gründender Gesprächskreis für pflegende Angehörige diesen die Möglichkeit, sich in offener Atmosphäre mit Gleichgesinnten über ihren Pflegealltag auszutauschen. Dazu beraten Pflegetrainerinnen der Familialen Pflege die Teilnehmer und geben fachliche Anregungen zur Unterstützung bei der Pflege ihrer Angehörigen.



Der Gesprächskreises startet am Dienstag, den 11.09.2018 von 10:00-11:30 Uhr im Philippusstift Borbeck, Haus F in Raum 3. und findet in der Folge regelmäßig an jedem 2. Dienstag im Monat am selben Ort statt. Die Teilnahme ist kostenfrei. Interessierte melden sich bitte bei Frau Hennemann unter der Telefonnummer 0201/6400-4171 oder per E-Mail an s.hennemann@kk-essen.de an.

(lifePR) (