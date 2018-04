Demenzkurs im Katholischen Klinikum Essen

In unserem 3-Tages-Demenzkurs bieten wir Angehörigen von demenziell erkrankten Menschen Informationen zum Krankheitsbild Demenz, zur Pflege von an Demenz Leidender sowie Anleitungen zur Kommunikation, zu Umgangsmöglichkeiten sowie zur Alltagsgestaltung mit Demenzerkrankten. Dazu bietet der Kurs Möglichkeiten zum Austausch und informiert über weitere Beratungs- und Hilfsangebote.



Ein demenziell erkrankter Angehöriger stellt für Betreuende und Angehörige eine sehr hohe Belastung dar. Der Kurs bietet einerseits durch den Austausch mit Betroffenen und andererseits durch die konkrete Beratung zu Hilfs- und Entlastungsangeboten in doppelter Form Entlastung. Ein weiterer wichtiger Punkt ist das Erlernen und Anwenden pflegerischer Tätigkeiten - von Bewegung bis Inkontinenz. Dazu bietet der Kurs auch Raum für Gespräche zur Unterstützung bei der Bewältigung der veränderten Lebenssituation.



Der Kurs findet an drei aufeinanderfolgenden Tagen am 24., 25. und 26. April jeweils von 11.00 - 14.30 Uhr im Philippusstift, Hülsmannstraße 17, 45355 Essen, Haus F, Raum 1 statt. Die Angebote sind kostenfrei. Bitte melden Sie sich wochentags von 8.30 - 13.00 Uhr bei Frau Elke Praschak, Sekretariat der Pflegedienstleitung im Katholischen Klinikum Essen, Telefon 0201 6400-3511 an. Außerhalb dieser Zeiten besteht die Möglichkeit, auf einem Anrufbeantworter unter der Telefonnummer 0201 6400-5112 eine Nachricht zu hinterlassen.

