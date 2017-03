mha-Gesundheitsforum zum Thema "Volkskrankheit Gallenstein" im Marienhospital Aachen

Gallensteine sind kleine Steinchen, die aus verfestigter Gallenflüssigkeit bestehen. „Sie kommen bei ungefähr jedem sechsten Deutschen vor, so dass wir von einer Volkskrankheit sprechen können. Jedoch entwickelt nur ein Viertel der Betroffenen tatsächlich Beschwerden. 75 % der Gallensteinträger haben zeitlebens keine Probleme“, erklärt PD Dr. med. Carsten J. Krones (Chefarzt der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie im Marienhospital Aachen). Mittels einer Ultraschalluntersuchung kann der Arzt mit einer Treffsicherheit von mehr als 95 Prozent die Gallensteine feststellen. „Therapiemaßnahmen werden jedoch erst dann eingeleitet, wenn der Patient Beschwerden bekommt“, betont der Chefarzt. „Hierzu zählen typischerweise Völlegefühl, Übelkeit und Schmerzen im Oberbauch. Die Symptome treten oft nach fettreichen Mahlzeiten auf – zum Teil aber auch unabhängig davon. Besonders unangenehm ist eine richtige Gallenkolik. Der Schmerz setzt dabei oft aus heiterem Himmel ein und steigert sich dann noch. Er kann in die rechte Schulter oder in den Rücken ausstrahlen. Meist ist dann ein Stein von der Gallenblase in den Gallengang gerutscht und verstopft diesen“, erläutert Dr. Krones. „Bei Gallenblasensteinen, die zu Symptomen geführt haben, ist eine operative minimalinvasive Entfernung der Gallenblase die Therapie der Wahl.“



Erfahren Sie alles zum Thema Gallensteine beim mha-Gesundheitsforum mit PD Dr. med. Carsten J. Krones (Chefarzt der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie) am Dienstag, 21. März 2017 um 18:00 Uhr im Marienhospital Aachen Konferenzraum BERLIN, Verwaltungsgebäude (Zeise 4, 52066 Aachen-Burtscheid).



Die Veranstaltung ist kostenfrei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.



Alle Termine und Themen rund um die mha-Gesundheitsforen gibt´s auf der Homepage unter: http://www.marienhospital.de/de/veranstaltungen





