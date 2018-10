"Wenn die Monatsblutung zur Qual wird": Chefarzt Dr. med. Matthias Lerch informiert beim mha-Gesundheitsforum über die Ursachen und Behandlungsmöglichkeiten von Regelschmerzen

18.10.18

Wehenartige, krampfartige Schmerzen im Unterbauch und unteren Rücken gehören für viele Frauen zur monatlichen Routine. Regelschmerzen treten bei vielen Frauen auf – doch für einige sind Menstruationsbeschwerden eine monatliche Qual. Neben Unterleibschmerzen können auch Kopfschmerzen, Durchfall, Übelkeit und Erbrechen auftreten.



Beim mha-Gesundheitsforum zum Thema „Wenn die Monatsblutung zur Qual wird: Ursachen und Behandlungsmöglichkeiten von Regelschmerzen“ erläutern Dr. med. Matthias Lerch (Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe) und Frauenarzt Ulrich Wissmann (Niedergelassener Gynäkologe in Herzogenrath) die Ursachen der zu starken und schmerzhaften Regelblutung sowie die Diagnostik und Behandlungsmöglichkeiten bei Endometriose und Gebärmuttermyomen.



„Bei dem Krankheitsbild geht es vor allem um ein gutes Zusammenspiel zwischen ambulanter Diagnostik und Behandlung durch den niedergelassenen Frauenarzt und die Diagnostik und Therapie in der Klinik“, betont Chefarzt Dr. Lerch. „Der Einsatz der minimal-invasiven Schlüssellochchirurgie, die organerhaltende Therapie der Gebärmutter und ein sinnvoller Einsatz der Verschorfung der Gebärmutterschleimhaut (Endometriumablation) mittels Novashure Goldnetzverfahren stehen als Therapieverfahren zur Verfügung.“



Wir laden Betroffene und Interessierte herzlich ein zum



mha-Gesundheitsforum

„Wenn die Monatsblutung zur Qual wird – Ursachen und Behandlungsmöglichkeiten von Regelschmerzen“

mit Dr. med. Matthias Lerch

und Ulrich Wissmann (Frauenarzt in Herzogenrath)

am Dienstag, 13. November 2018 um 18:00 Uhr

im Marienhospital Aachen

Konferenzraum BERLIN, Verwaltungsgebäude, Zeise 4, Aachen-Burtscheid.



Die Veranstaltung ist kostenfrei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Alle Termine und Themen rund um die mha-Gesundheitsforen gibt´s auf der Homepage unter: http://www.marienhospital.de/de/veranstaltungen

(lifePR) (