"MOSS wird pink": Die Bäckerei MOSS verkaufte im Brustkrebsmonat Oktober pinke Berliner zugunsten brustkrebserkrankter Frauen

28.11.18

Im Oktober war wieder Weltbrustkrebsmonat. Rund um den Globus wurden in diesem Monat Aktionen zum Thema Brustkrebs durchgeführt. Die rosa Schleife steht dabei als unverkennbares Symbol der Solidarität. Unter dem Motto „MOSS wird pink“ verkaufte die Aachener Handwerksbäckerei MOSS in ihren Filialen den ganzen Oktober lang Pinke Berliner. Rund 6.171 „Puffel“ wanderten zugunsten brustkrebserkrankter Frauen über die Ladentheken von MOSS. Den Erlös von 3.500,- Euro spendet die Bäckerei nun an den Förderverein der Stiftung für das BrustCentrum am Marienhospital Aachen, um den Kampf gegen den Brustkrebs zu unterstützen. „Wir freuen uns sehr über die außerordentliche Spendenbereitschaft unserer Kundschaft“, zeigt sich Silvia Moss beeindruckt. „Das Thema Brustkrebs berührt die Menschen spürbar – sowohl vor als auch hinter unseren Verkaufstheken. In einer unserer Filialen, in der eine Bäckereifachverkäuferin selbst an Brustkrebs erkrankt ist, haben sich ihre Kolleginnen zusammengetan und ihr Trinkgeld in Höhe von 250,- Euro als Einzelspende an uns übergeben. Darauf sind wir besonders stolz“, betont Silvia Moss.



Auch Vorstand Benjamin Michael Koch und Dr. med. Mahmoud Danaei (Leiter des BrustCentrums am Marienhospital Aachen) brachten ihre Dankbarkeit zum Ausdruck: „Für uns ist MOSS wird pink jedes Jahr ein echtes Highlight, ganz herzlichen Dank an die Bäckerei MOSS für die originelle und köstliche Aktion!“



Der Senologische Beirat des Fördervereins der Katholischen Stiftung Marienhospital Aachen hat unter der Federführung von Andrea Kurzeja und Margit Luft die Aktion 2018 zum vierten Mal nach 2013, 2014 und 2017 ins Leben gerufen.

