"Ist Ihre Blase schneller als Sie?": Chefarzt Dr. med. Matthias Lerch informiert beim mha-Gesundheitsforum über Beckenbodenschwäche und unwillkürlichen Urinverlust

Inkontinenz und Beckenbodenschwäche sind für die meisten Menschen ein Tabuthema. „Millionen betroffene Frauen mit Senkung, Beckenbodenschwäche und unwillkürlichem, ungewolltem Urinverlust leiden still und meistens verschämt ohne darüber zu sprechen“, weiß Dr. med. Matthias Lerch (Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Marienhospital Aachen). „Nur wenige gehen zu ihrem Arzt und suchen nach Hilfe. Der erste Schritt muss es aber sein, sich dem Hausarzt oder dem Frauenarzt anzuvertrauen“, beteuert Dr. Lerch. „Erst dann kann die Ursache eruiert werden und Therapiemaßnahmen eingeleitet werden.“



Welche Möglichkeiten der Hilfestellung es gibt, erläutert der Expert Dr. med. Matthias Lerch beim



mha-Gesundheitsforum zum Thema „Ist Ihre Blase schneller als Sie?“

Beckenbodenschwäche und unwillkürlicher Urinverlust

am Dienstag, 5. Juni 2018 um 18:00 Uhr im Marienhospital Aachen

Konferenzraum BERLIN, Verwaltungsgebäude

Zeise 4, Aachen-Burtscheid.



„Es gibt viele Unterstützungsmöglichkeiten – oft sind dies konservative Mittel wie lokale Hormonanwendungen bei Hormonmangel im Scheidenbereich, Beckenbodenübungen zum Training der schwachen Beckenbodenmuskulatur oder Infektionsbehandlung von Scheide und Blase“, unterstreicht Dr. Lerch. „Wichtig ist zunächst eine genaue Diagnosestellung und eine einfache und verständliche Erklärung des Beckenbodenproblems, damit die Betroffenen verstehen, warum sie leiden und wie ihnen geholfen werden kann.“ Der Vortrag soll den betroffenen Frauen dabei helfen, selbst erste Schritte zur Besserung und zur Heilung ihrer Beschwerden einleiten zu können.



Die Veranstaltung ist kostenfrei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Alle Termine und Themen rund um die mha-Gesundheitsforen gibt´s auf der Homepage unter: http://www.marienhospital.de/de/veranstaltungen

