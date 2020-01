Pressemitteilung BoxID: 781044 (Katamaran-Reederei Bodensee GmbH & Co. KG)

Niedrige Preise zum Jahresbeginn beim Katamaran

Im Januar und Februar gibt es Hin- und Rückfahrt zum günstigsten Tarif des Jahres. KombiTickets für Messen und Ausflugziele ebenfalls günstiger.



Der Katamaran bringt seine Fahrgäste zuverlässig von einem Ufer zum nächsten. Im Januar und Februar tut er dies zum günstigsten Tarif des Jahres. Vom 7. Januar bis 28. Februar fahren Erwachsene für nur 12,50 Euro hin und zurück, Kinder für 6,50 Euro und Familien für 31,50 Euro.



Geschätzt wird laut Reederei auch die Kombination von Fahrt und Getränk. Legt man 1,50 Euro drauf, gibt es zur günstigen Überfahrt ein Heißgetränk dazu. Die Gastro-Fahrt-Kombination bucht man direkt am Automaten in den Wartehallen oder beim Fahrkartenkauf in der Geschäftsstelle.



Der Katamaran ist inzwischen beliebter Ausflugspartner. Die zentrale Lage und der direkte Anschluss an Bus und Bahn garantiert eine entspannte Anreise ohne Stau und Parkplatzsuche. Für Messen wie die Motorradwelt Bodensee im Januar oder Ausflugsziele und Museen gibt es von der Katamaran Reederei Pauschalangebote mit einem Preisvorteil von bis zu 30%.



Das günstige Ticket gilt ab dem 7.1.2020. Es ist erhältlich an den Fahrkarten-Automaten und in den Katamaran-Geschäftsstellen in Konstanz und Friedrichshafen. Die Kombitickets für Ausflugsziele gibt es ausschließlich an den Fahrscheinautomaten. Weitere Infos: www.der-katamaran.de.

