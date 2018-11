Katamaran: mit "Winterzauber" schnell und günstig über den See

23.11.18

Das Katamaran-Angebot „Winterzauber“ beschert Fahrgästen ab dem 29. November günstige Überfahrten. Dank der abendlichen Zusatzfahrten kann man auch auf den Weihnachtsmärkten in Friedrichshafen und Konstanz länger verweilen.



Im Advent locken die Städte Friedrichshafen und Konstanz wieder jede Menge Besucher zum Shoppen, Bummeln und Genießen auf ihre Weihnachtsmärkte direkt am Bodenseeufer. Das Katamaran-Angebot „Winterzauber“ schont den Geldbeutel aller Shopping- und Weihnachtsmarktfans und bringt seine Fahrgäste stressfrei an ihr Ziel. Zwischen dem 29. November und dem 6. Januar fahren Erwachsene am selben Tag für 14,50 Euro, Kinder (6-14 Jahre) für nur 7,50 Euro und Kleingruppen (zwei Erwachsene und bis zu drei Kinder) für insgesamt 36,50 Euro zur anderen Seeseite und wieder zurück. In Kombination mit einem Heißgetränk und einer Zimtschnecke kostet das Ticket „Süßer Winterzauber“ 18,50 Euro für Erwachsene und 11,50 Euro für Kinder.



Ein weiteres Plus: während der Weihnachtsmarktsaison fährt der Katamaran wieder länger am Abend. Die letzte Überfahrt von Friedrichshafen nach Konstanz ist in dem Aktionszeitraum 29. November bis 22. Dezember um 20:02 Uhr, von Konstanz nach Friedrichshafen sogar erst um 21:02 Uhr.



Das Winterzauber-Ticket gilt vom 29. November 2018 bis 6. Januar 2019. Es ist erhältlich an den Fahrkarten-Automaten und in den Katamaran-Geschäftsstellen in Konstanz und Friedrichshafen. Weitere Infos: www.der-katamaran.de.

